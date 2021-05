Ενοίκια Μαΐου – Ιουνίου 2021: Τι ισχύει, τα προγράμματα στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Χθες πληρώθηκαν 194,8 εκατ. € σε 302.250 ιδιοκτήτες ακινήτων, και αφορούσαν τις αποζημιώσεις για τα ενοίκια Ιανουαρίου – Απριλίου. Από τα ενοίκια Μαΐου απαλλάσσονται οι επιχειρήσεις σε: λιανεμπόριο, εστίαση, πολιτισμό, αθλητισμό, τουρισμό, και μεταφορές, οι οποίες έμειναν κλειστές με κρατική εντολή. Η αποζημίωση για τους ιδιοκτήτες θα ανέρχεται στο 80% του αρχικού μισθώματος, ενώ καμία μείωση του ενοικίου δεν θα δουν οι πληττόμενοι. Ακόμα, για τα ενοίκια του Μαΐου θα ισχύσει έκπτωση 40% για εργαζόμενους που βρίσκονταν σε αναστολή τον Μάιο.

Η έκπτωση αφορά τόσο στην κύρια κατοικία του εργαζόμενου όσο και στη φοιτητική κατοικία του παιδιού του, και η αποζημίωση για τους ιδιοκτήτες θα ανέρχεται στο 20% της ζημιάς. Σχετικά με τον Ιούνιο, εξετάζεται απαλλαγή 100% σε γυμναστήρια, παιδότοπους, κέντρα διασκέδασης, σινεμά και θέατρα. Τέλος, για τον ίδιο μήνα εξετάζεται κούρεμα 40% για την εστίαση αλλά και για όσους εργαζόμενους βρέθηκαν σε αναστολή.

Self – test

Υποχρεωτικά είναι τα self test για τους εργαζόμενους σε όλο τον ιδιωτικό τομέα αλλά και στο δημόσιο από την περασμένη Δευτέρα 24 Μαΐου. Οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας και οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να προμηθευτούν από τα φαρμακεία δύο self tests, ένα για την εβδομάδα της 24ης Μαΐου και ένα για εκείνη από τις 31 Μαΐου έως τις 6 Ιουνίου. Μάλιστα, οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα μπορούν να προμηθευτούν τα self tests με τον ΑΜΚΑ και την αστυνομική ταυτότητά τους ή, έστω, με ένα άλλο δημόσιο έγγραφο ταυτοποίησης.

Οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας υποχρεούνται να δηλώσουν το αποτέλεσμα του τεστ στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», στο οποίο οδηγούνται αυτόματα, αφού μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και επιλέξουν «Δήλωση Αποτελέσματος self-test για εργαζόμενο». Το υπουργείο Εργασίας έχει μεταβιβάσει στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) τους ΑΜΚΑ των εργαζομένων ώστε να γνωρίζουν οι φαρμακοποιοί τους δικαιούχους.

Αφού γίνει το self test θα πρέπει να ακολουθηθούν τα εξής βήματα

Οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα θα μπαίνουν στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, ενώ επιλέγουν «Δήλωση Αποτελέσματος self-test για εργαζόμενο» και μεταφέρονται αυτόματα στη διεύθυνση supportemployees.services.gov.gr. Αφού ταυτοποιηθούν με την χρήση των κωδικών του taxisnet, εισέρχονται στην Πλατφόρμα Δήλωσης COVID-19 tests στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και υποβάλουν το αποτέλεσμα του τεστ συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19 TEST (Self/Rapid/PCR)».

Αν το αποτέλεσμα του self-test είναι αρνητικό, μετά τη δήλωση του αποτελέσματος ο εργαζόμενος προσέρχεται κανονικά στην εργασία του.Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού τεστ του εργαζομένου βγει θετικό, μετά τη δήλωση του αποτελέσματος, εκδίδεται από τη πλατφόρμα σχετική δήλωση, που ο εργαζόμενος εκτυπώνει ή φέρει σε ηλεκτρονική μορφή.

Μέσα στα επόμενα 24ωρα, ο εργαζόμενος θα πρέπει να κάνει επαναληπτικό έλεγχο, είτε σε δωρεάν δημόσια δομή (μεταξύ αυτών που είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr), είτε σε ιδιωτική δομή της επιλογής του (με επιβάρυνση δική του ή του εργοδότη του) και μέχρι να βγει το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου, ο εργαζόμενος μένει στο σπίτι σε καραντίνα. Αν το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται βεβαίωση που αποτελεί δικαιολογητικό για να μπει ο εργαζόμενος σε καραντίνα όπως ορίζει το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.

Σημειώνεται ότι το αποτέλεσμα του επαναληπτικού τεστ πρέπει να δηλωθεί υποχρεωτικά στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων COVID-19 tests του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19 έπειτα από θετικό αποτέλεσμα self test».

Στήριξη σε επιχειρήσεις

Νέα προγράμματα στήριξης των επιχειρήσεων θα τρέξουν στο άμεσο προσεχές διάστημα. Το ένα, ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ, αφορά στην ψηφιακή αναβάθμιση των δικηγόρων με την αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν μεταξύ 10 και 20 Ιουνίου. Σχετικά με τα γυμναστήρια και τους παιδότοπους, αναμένεται πρόγραμμα ενίσχυσης ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ. Οι αιτήσεις θα είναι ανοιχτές μέχρι 31/5. Η ενίσχυση ανά επιχείρηση θα εκκινεί από 4.000€ έως 17.000€

Ακόμα, εξετάζεται ένα πρόγραμμα στήριξης στον κλάδο ένδυσης και υπόδησης. Ταυτόχρονα «τρέχουν» οι αιτήσεις για το πρόγραμμα επανεκκίνησης της εστίασης. Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 30 Ιουλίου.

Νέα αυξημένη αποζημίωση

Ένα πακέτο ενίσχυσης των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών που ήταν κλειστοί τον Απρίλιο, με εξαίρεση την εστίαση, έχει στα σκαριά της η κυβέρνηση. Το πρόγραμμα είναι ύψους 130 εκατομμύρια ευρώ και αφορά 100.οοο επιχειρήσεις. Η ενίσχυση θα ξεκινά από 1000 έως 4000 ευρώ, ενώ το ποσό θα δίδεται ανεξαρτήτως τζίρου. Η συγκεκριμένη ενίσχυση θα είναι μη επιστρεπτέα, αφορολόγητη και μη συμψηφιστέα.