Τσάντλερ Μπινγκ – Τα Φιλαράκια: Κυκλοφόρησε τη δική του συλλογή με αναμνηστικά της σειράς

Η επιστροφή της αγαπημένης σειράς, «Τα Φιλαράκια» μετά από 17 ολόκληρα χρόνια, έρχεται μόλις σε δύο μέρες. Ένας από τους πρωταγωνιστές της, ο Μάθιου Πέρι, που στην σειρά υποδύεται τον Τσάντλερ Μπινγκ, προμοτάρει και μάλιστα με το παραπάνω το νέο τους επεισόδιο. Στάθηκε η αφορμή για να κυκλοφορήσει τη δική του συλλογή αναμνηστικών, τα οποία απευθύνονται σε άνδρες και γυναίκες. Τα αντικείμενα που διατίθενται προς πώληση έχουν τεράστια πέραση, καθώς οι θαυμαστές των «Friends» έσπευσαν να αγοράσουν από το πρώτο κιόλας λεπτό. Μπορείτε να βρείτε ρούχα, φούτερ, ακόμα και αξεσουάρ για σκύλους, που φέρουν την γραμματοσειρά από το λογότυπο της σειράς.

Δημοσίευσε μια φωτογραφία στο Instagram, όπου φοράει ένα φούτερ της συλλογής, ανακοινώνοντας την κυκλοφορία τους. Στη λεζάντα της φωτογραφίας, ο ηθοποιός έγραψε: «Θα μπορούσα να είμαι περισσότερο εγώ; Θα κυκλοφορήσω μια νέα συλλογή merchandise περιορισμένης έκδοσης, που θα είναι διαθέσιμη μόνο για τρεις εβδομάδες. Αποκτήστε τη στον σύνδεσμο στο bio μου, ώστε οι άνθρωποι να γνωρίζουν πόσο “εσείς” είστε». Ένας από τους θαυμαστές του φαίνεται να είναι και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, ο οποίος σχολίασε ότι χρειάζεται ένα από αυτά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Matthew Perry (@mattyperry4)

Friends Reunion – Trailer: Μόλις «έσκασε»

Η επιστροφή της πιο αγαπημένης παρέας είναι γεγονός, και θα βρίσκεται στις τηλεοπτικές μας οθόνες σε μόλις 7 ημέρες. Το «Friends Reunion», ωστόσο, θα είναι διαφορετικό και σίγουρα όχι ένα κλασικό επεισόδιο, όπως όλοι περιμέναμε. Μπορεί να μην δούμε την παλιοπαρέα σε νέες περιπέτειες, αλλά το reunion αυτό θα έχει συμβολικό χαρακτήρα. Τα «Φιλαράκια» θα καθίσουν στον γνωστό πορτοκαλί καναπέ και θα αναπολήσουν στιγμές, δημιουργώντας μας ένα αίσθημα νοσταλγίας. Θα απαντούν στις ερωτήσεις του συντονιστή της βραδιάς, Τζέιμς Κόρτνεν. Αναμένεται να ζήσουμε μεγάλες συγκινήσεις, καθώς οι πρωταγωνιστές που έχουν πλέον μεγαλώσει, θα αφηγηθούν παρασκηνιακά περιστατικά και παλιές καλές στιγμές.

Το πρώτο ολοκληρωμένο trailer μόλις κυκλοφόρησε, και ήδη νιώσαμε ένα μικρό χτύπο στην καρδιά, στο άκουσμα του γνωστού τραγουδιού «I will be there for you». Το special episode, που θα είναι στην ουσία ένα Reunion, θα έκανε πρεμιέρα το 2020 στο HBO Max, πράγμα που δεν έγινε λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Στο επεισόδιο θα δούμε τους αγαπημένους κλασικούς χαρακτήρες, Ρέιτσελ Γκριν, Φοίβη Μπουφέ, Τσάντλερ Μπίνγκ, Ρος και Μόνικα Γκέλερ, και φυσικά Τζόι Τριμπιάνι. Μαζί τους θα εμφανιστούν σαν guest stars, πολλά γνωστά ονόματα του χώρου της υποκριτικής και όχι μόνο. Το αποτέλεσμα αναμένεται να είναι τρομερό, και περιμένουμε με αγωνία να έρθει η μέρα αυτή.

Friends Reunion – Trailer