«Πατέρας του ρυζιού»: Πέθανε ο Γουάν Λονγκπίνγκ – Εθνικό πένθος στην Κίνα

Εθνικό πένθος έχει κηρυχθεί στην Κίνα με αφορμή τον θάνατο ενός άνδρα, τον οποίο το Πεκίνο χαρακτηρίζει «ήρωα», που έσωσε τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων που βρίσκονταν αντιμέτωποι με τον Μεγάλο Λιμό στη χώρα. Ο Γουάν Λονγκπίνγκ ήταν γεωπόνος, γνωστός για την ανακάλυψη υβριδικών ποικιλιών ρυζιού στην Κίνα, που εκτίναξαν τη γεωργική παραγωγή κατά την περίοδο της Πολιτιστικής Επανάστασης, προσφέροντας βασική τροφή στα δισεκατομμύρια των Κινέζων πριν από κάποιες δεκαετίες. Για τον λόγο αυτό, ο Γουάν, ο οποίος πέθανε το Σάββατο σε ηλικία 91 ετών, έμεινε στη συνείδηση των Κινέζων ως «πατέρας του υβριδικού ρυζιού». Η αιτία θανάτου του, από το νοσοκομείο της Τσάνγκσα όπου νοσηλευόταν, ήταν πολυοργανική ανεπάρκεια.

