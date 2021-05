Αεροπειρατεία Μινσκ Ryanair: Οι 4 κυρώσεις που εξετάζει η ΕΕ – Πράκτορες της KGB στο αεροσκάφος

Τις «πιθανές κυρώσεις» της ΕΕ κατά της Λευκορωσίας θα συζητήσουν οι 27 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων που θα συναντηθούν σήμερα, πρώτη ημέρα της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι θα θέσει το «άνευ προηγουμένου» περιστατικό με την πτήση της Ryanair που αναγκάστηκε να προσγειωθεί στο Μινσκ, τονίζοντας ότι «δεν θα παραμείνει χωρίς συνέπειες». Παράλληλα, η ΕΕ ζητεί την άμεση απελευθέρωση του Λευκορώσου δημοσιογράφου Ρομάν Προτάσεβιτς.

Πρώτον, η διεξαγωγή έρευνας από τον ICAO για τυχόν παραβίαση των διεθνών αεροπορικών κανόνων

Δεύτερον, εξετάζεται η μη χρήση του λευκορωσικού εναέριου χώρου από ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες

Τρίτον, η απαγόρευση προσγείωσης της λευκορωσικής αεροπορικής εταιρείας, Belavia

Τέταρτον, ο τερματισμός των διελεύσεων «transit», συμπεριλαμβανομένου του χερσαίου χώρου, από τη Λευκορωσία προς την Ευρωπαϊκή Ενωση

Δεν αποκλείεται, επίσης, να εξεταστεί το ενδεχόμενο να δοθεί εντολή να ενισχυθεί το ήδη υφιστάμενο καθεστώς επιβολής κυρώσεων κατά της Λευκορωσίας.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Λευκορωσίας απαιτεί την ομοφωνία των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Passengers on board a Ryanair flight which was diverted to Belarus, speak of their experience being held in Minsk.

Read more here: https://t.co/34LjSMTqPK pic.twitter.com/sdsWueq4NX

— Sky News (@SkyNews) May 23, 2021