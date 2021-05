Self test στον ιδιωτικό τομέα: Για ποιους είναι υποχρεωτικό, τα πρόστιμα

Το δικαίωμα να πάρουν δωρεάν δυο self tests από τα φαρμακεία έχουν από σήμερα όλοι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, καθώς και όσοι έχουν ατομική επιχείρηση. To ένα αφορά στην εβδομάδα από 24-30 Μαΐου και το άλλο για την εβδομάδα από 31 Μαΐου έως 06 Ιουνίου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Οι εργαζόμενοι που και οι επιχειρηματίες, που θα παραλάβουν σήμερα το τεστ δεν έχουν την υποχρέωση να το κάνουν άμεσα και να το δηλώσουν εντός της ημέρας. Οπως έχει ξεκαθαριστεί από το υπουργείο Εργασίας στη διάρκεια της τρέχουσας εβδομάδας από 24/05/2021 έως 30/05/2021, δεν ισχύει η υποχρέωση διενέργειας self test από τους ανωτέρω εργαζόμενους έως 24 ώρες πριν την πρώτη μέρα της εβδομάδας που θα παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας και η συνακόλουθη δήλωση του αποτελέσματος στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Πιο συγκεκριμένα, όπως είχε τονιστεί στην ανακοίνωση, για το χρονικό διάστημα 24-30 Μαΐου, μπορεί κάποιος εργαζόμενος να προσέλθει κανονικά στην εργασία του σήμερα Δευτέρα και να δηλώσει το αποτέλεσμα του self-test αργότερα εντός της εβδομάδας.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας υποχρεούνται να δηλώσουν το αποτέλεσμα του τεστ στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», στο οποίο οδηγούνται αυτόματα, αφού μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και επιλέξουν «Δήλωση Αποτελέσματος self-test για εργαζόμενο». Οι έχοντες ατομική επιχείρηση πρέπει να δηλώσουν το αποτέλεσμα του τεστ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr. Πρέπει να μπουν εκεί και να επιλέξουν στη συνέχεια «Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19».

Τεστ μπορούν να πάρουν φυσικά και οι άλλες κατηγορίες εργαζομένων, όπως π.χ. οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι του λιανεμπορίου που έχουν ξεκινήσει να λαμβάνουν δωρεάν τεστ και να τα δηλώνουν εδώ και καιρό. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί έχουν προμηθευτεί από την περασμένη εβδομάδα τα δυο τεστ και το πρώτο πρέπει να το έχουν δηλώσει είτε από χθες 24 ώρες πριν πάνε σχολείο είτε από σήμερα πριν… χτυπήσει το κουδούνι.

Ελεγχοι, αλλά και πληροφόρηση

Τέλος, σημειώνεται ότι, την εβδομάδα από 24/05/2021 έως 30/05/2021, τα κλιμάκια του ΣΕΠΕ, κατά τους επιτόπιους ελέγχους, που θα διενεργούν, στο πλαίσιο του ελεγκτικού έργου τους, θα παρέχουν σχετική πληροφόρηση για την εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης σε εργοδότες και εργαζόμενους.

Πώς προμηθευόμαστε τα self tests

Οι εργαζόμενοι προμηθεύονται τα τεστ δωρεάν από το φαρμακείο, με επίδειξη του ΑΜΚΑ τους και της αστυνομικής τους ταυτότητας. Σημειώνεται ότι στην αρχή κάθε εβδομάδας το Υπουργείο Eργασίας επικαιροποιεί τα στοιχεία των εργαζομένων στέλνοντας στην ΗΔΙΚΑ τις όποιες μεταβολές, δηλαδή νέες προσλήψεις, λύσεις ή λήξεις συμβάσεων εργασίας κλπ.

Πώς γίνεται η δήλωση των αποτελεσμάτων

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά το αρμόδιο υπουργείο Εργασίας έχει μεταβιβάσει στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) τους ΑΜΚΑ των εργαζομένων ώστε να γνωρίζουν οι φαρμακοποιοί τους δικαιούχους. Αφού γίνει το self test θα πρέπει να ακολουθηθούν τα εξής βήματα: Οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα θα μπαίνουν στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr . Επιλέγουν «Δήλωση Αποτελέσματος self test για εργαζόμενο» και μεταφέρονται αυτόματα στη διεύθυνση supportemployees.services.gov.gr.

Στη συνέχεια, αφού ταυτοποιηθούν με την χρήση των κωδικών του taxisnet, εισέρχονται στην Πλατφόρμα Δήλωσης COVID-19 tests στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και υποβάλουν το αποτέλεσμα του τεστ συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19 TEST (Self/Rapid/PCR)»

Αν το αποτέλεσμα του self test είναι αρνητικό, μετά τη δήλωση του αποτελέσματος ο εργαζόμενος προσέρχεται κανονικά στην εργασία του.

Τι γίνεται εάν το αποτέλεσμα του self test είναι θετικό

Ωστόσο, εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού τεστ του εργαζομένου βγει θετικό ακολουθείται μια διαφορετική διαδικασία. Αναλυτικότερα: Αν το αποτέλεσμα του self test είναι θετικό, μετά τη δήλωση του αποτελέσματος, εκδίδεται από τη πλατφόρμα σχετική δήλωση, την οποία ο εργαζόμενος εκτυπώνει ή φέρει σε ηλεκτρονική μορφή. Ακολούθως εντός 24 ωρών ο εργαζόμενος θα πρέπει να κάνει επαναληπτικό έλεγχο, είτε σε δωρεάν δημόσια δομή (μεταξύ αυτών που είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr), είτε σε ιδιωτική δομή της επιλογής του (με επιβάρυνση δική του ή του εργοδότη του).

Μέχρι να βγει το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου, ο εργαζόμενος μένει στο σπίτι σε καραντίνα. Αν το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται βεβαίωση που αποτελεί δικαιολογητικό για να μπει ο εργαζόμενος σε καραντίνα όπως ορίζει το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Αν το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου είναι αρνητικό, πάλι εκδίδεται σχετική βεβαίωση με την οποία πιστοποιείται το αρνητικό αποτέλεσμα και ο εργαζόμενος πρέπει να προσέλθει στην εργασία του. Προσοχή: Και το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου πρέπει να δηλωθεί υποχρεωτικά στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων COVID-19 tests του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19 έπειτα από θετικό αποτέλεσμα self test».

Self tests: Τα πρόστιμα για τους παραβάτες

«Τσουχτερά» είναι την ίδια ώρα τα πρόστιμα για τους παραβάτες τα οποία μπορεί να φτάσουν σε ορισμένες περιπτώσεις και τα 1.500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Αναλυτικότερα, όπως έχει διευκρινιστεί από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ισχύουν τα εξής:

Εάν ο εργοδότης δεν τηρήσει την υποχρέωση ενημέρωσης των εργαζομένων με κάθε πρόσφορο μέσο, για τις υποχρεώσεις του δηλαδή για τα self-tests, (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό μήνυμα, ανακοίνωση κλπ.) του επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ.

Εάν σε έλεγχο βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος δεν έχει δηλώσει αποτέλεσμα self test και παρόλα αυτά είναι εκεί στη δουλειά του, επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Τέλος εάν βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο με θετικό self test είτε στον πρώτο, είτε στον επαναληπτικό έλεγχο, του επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Σημειώνεται ότι εάν ο εργαζόμενος δεν παρουσιάσει αρνητικό τεστ, ο εργοδότης υποχρεούται να μην αποδεχθεί την παροχή εργασίας και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών, μέχρι ο εργαζόμενος να παρουσιάσει το αρνητικό τεστ.