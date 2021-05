Σκότωσαν τον γιο τους: Φρικτό έγκλημα στο Ιράν

Ενα ζευγάρι στο Ιράν συνελήφθη για τη νάρκωση, τη δολοφονία και τον διαμελισμό του γιού τους – του σκηνοθέτη Μπαμπάκ Χοραμντίν, 47 ετών, – ενώ ομολόγησε ότι σκότωσε την κόρη και τον γαμπρό τους με τον ίδιο τρόπο μερικά χρόνια νωρίτερα. Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στη χώρα και παράλληλα έχει πυροδοτήσει έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με το νομικό σύστημα που προσφέρει επιείκεια στους γονείς που σκοτώνουν τους απογόνους τους. Η δολοφονία είναι ένα βαρύτατο αδίκημα στο Ιράν, αλλά οι άνθρωποι που σκοτώνουν τα παιδιά τους αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως 10 έτη.

Ωστόσο, οι γονείς του Χοραμντίν θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τη θανατική ποινή, εάν οδηγηθούν σε δίκη για τη δολοφονία του γαμπρού τους. Το φρικιαστικό έγκλημα αποκαλύφθηκε το πρωί της περασμένης Κυριακής. Η αστυνομία κλήθηκε στο προάστιο Εκμπατάν της Τεχεράνης, αφού κάποιος εντόπισε μέρη ανθρώπινου σώματος σε κάδο, ανέφεραν τοπικά ΜΜΕ.

Babak khorramdin

,a 47 year old Iranian film director brutally murdered by his own parents . pic.twitter.com/zvDVYNyowW

