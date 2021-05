UFO στη θάλασσα ΗΠΑ: Το τρομακτικό βίντεο του Πολεμικού Ναυτικού

Βίντεο που υποστηρίζει πως καταγράφει την κίνηση ενός Αγνώστου Ταυτότητος Ιπτάμενου Αντικειμένου, ενός UFO, δημοσιεύει κινηματογραφιστής, γνωστός ως «κυνηγός» UFO, Τζέρεμι Κόρμπελ. Στο ασπρόμαυρο βίντεο, που σύμφωνα με τον Κόρμπελ είναι απόσπασμα από ντοκουμέντο που διαθέτει το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, ένα μαύρο σφαιρικό αντικείμενο φαίνεται να κινείται δεξιά και αριστερά στον ορίζοντα, πριν βυθιστεί μυστηριωδώς στη θάλασσα. «Το Πολεμικό Ναυτικό φωτογράφησε και κινηματογράφησε ένα σφαιρικού σχήματος ΑΤΙΑ και προηγμένης μετακίνησης όχημα. Ιδού ένα μέρος του στιγμιότυπου που κατεγράφη από το Κέντρο Πληροφόρησης Μαζών του πολεμικού πλοίου ”Ομάχα” στις 15 Ιουλίου του 2019 στην ευρύτερη περιοχή του Σαν Ντιέγκο, στις 11 το βράδυ. Δεν εντοπίστηκε κανένα ναυάγιο. Δεν διεσώθη κανένα πλήρωμα», γράφει στην ανάρτησή του στο Twitter ο κινηματογραφιστής.

Οι θεωρίες για την ύπαρξη UFO τα οποία κάνουν την εμφάνισή τους στις ΗΠΑ δεν είναι νέα υπόθεση. Δεκαετίες τώρα υπάρχουν χιλιάδες πολίτες που πιστεύουν πως έχουν έρθει σε επαφή ή έχουν δει ένα τέτοιο ιπτάμενο αντικείμενο.

Μιλώντας για τους εξωγήινους και τα UFO πριν από μερικές ημέρες, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, δήλωσε: «Όταν η συζήτηση έρχεται στους εξωγήινους, υπάρχουν πράγματα που δεν μπορώ να πω στον αέρα. Μόλις ανέλαβα προεδρικά καθήκοντα, σκέφτηκα εάν υπήρχε κάπου εργαστήριο κρυμμένο με εξωγήινους και διαστημόπλοια. Στη συνέχεια κάναμε έρευνα και διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχουν», είπε ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος και μάλιστα ξέσπασε σε γέλια.

Βέβαια, όταν ρωτήθηκε αν υπάρχουν ενδείξεις για την ύπαρξη ζωής στο Διάστημα, εκεί σοβαρεύτηκε. «Αλλά αυτό που είναι αλήθεια -και τώρα σοβαρολογώ- είναι ότι υπάρχουν πλάνα και αρχεία αντικειμένων στον ουρανό που δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι είναι», είπε ο Μπαράκ Ομπάμα. «Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε πώς κινούνταν, την τροχιά τους… Δεν έχουν ένα εύκολα εξηγήσιμο μοτίβο» είπε, αναφερόμενος σε εικόνες από την ύπαρξη UFO που έχει καταγράψει το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, και συμπλήρωσε: «Πιστεύω λοιπόν ότι εξακολουθούμε να προσπαθούμε σοβαρά να ερευνήσουμε και να καταλάβουμε τι είναι αυτό. Αλλά δεν έχω τίποτα να σας αναφέρω σήμερα».

The US Navy photographed & filmed “spherical” shaped UFOs & advanced transmedium vehicles; here is some of that footage. Filmed in the Combat Information Center of the USS Omaha / July 15th 2019 / warning area off San Diego @ 11pm PST. No wreckage found. No craft were recovered. pic.twitter.com/tK1YTG8sJ7

— Jeremy Corbell (@JeremyCorbell) May 14, 2021