Δένδιας – Ισραήλ: Συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της χώρας

Πραγματοποιήθηκε η συνάντηση με τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών, Γκάμπι Ασκενάζι, και τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια. Οι δύο τους συζήτησαν τις εξελίξεις στην περιοχή, ενώ προηγουμένως ο κ. Δένδιας συναντήθηκε και με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ΄. «Συναντήθηκα με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ G.Ashkenazi, με τον οποίο συζητήσαμε για τις εξελίξεις στην περιοχή», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η προστασία των Ιερών Προσκυνημάτων και η διατήρηση του καθεστώτος τους. «Είχα την τιμή και την ευλογία να συναντηθώ με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλο Γ΄. Στο επίκεντρο η προστασία των Ιερών Προσκυνημάτων και η διατήρηση του καθεστώτος τους», έγραψε στο Twitter ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών.

