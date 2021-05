Ιτούδης: Μένει Ρωσία

Εννέα χρόνια αναμένεται να συμπληρώσει στον πάγκο της ΤΣΣΚΑ Μόσχας ο Δημήτρης Ιτούδης, καθώς ο Έλληνας τεχνικός επέκτεινε το συμβόλαιό του με την «ομάδα του στρατού» για άλλα δύο χρόνια και θα παραμείνει στον πάγκο της τουλάχιστον, έως το 2023! Με αυτόν τον τρόπο μπαίνει και ένα τέλος στα σενάρια που είχαν κυκλοφορήσει αναφορικά με το μέλλον του στην ΤΣΣΚΑ, με την διοίκηση της ομάδας να δείχνει έμπρακτα την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του, πριν από το Final 4 της EuroLeague στην Κολωνία.

Ο Ιτούδης έχει οδηγήσει την ΤΣΣΚΑ στην κατάκτηση δύο EuroLeague, όπως επίσης σε πέντε πρωταθλήματα Ρωσίας και πέντε πρωταθλήματα VTB League.

⚡ CSKA and Dimitris Itoudis: two more years together

Head coach @ItoudisD signed new contract with our club, valid until summer of 2023.

The Greek specialist has been leading the Army Team since the summer of 2014, which is the longest period in the club's modern history. pic.twitter.com/vfe5QnBrit

— CSKA Moscow (@cskabasket) May 17, 2021