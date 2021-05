Ισπανία άρση μέτρων: Αστυνομική παρέμβαση στα ξέφρενα πάρτυ της Βαρκελώνης

Αστυνομική παρέμβαση χρειάστηκε για να απομακρυνθούν χιλιάδες ανθρώπων που έπιναν και χόρευαν στο κέντρο της πόλης της Βαρκελώνης και στην κοντινή παραλία, στην προσπάθεια να αποφευχθούν οι συνωστισμοί, το πρώτο “ελεύεθρο” Σαββατοκύριακο, αφού η Ισπανία ήρε τους περιορισμούς κατά της COVID-19. «Απομακρύναμε τον κόσμο από κεντρικούς δρόμους και επίσης περίπου 2000 από την παραλία, ορισμένοι εκ των οποίων δεν τηρούσαν τους περιορισμούς στις αποστάσεις ή τους κανόνες υγιεινής, όμως δεν υπήρξαν διαπληκτισμοί», δήλωσε σήμερα το πρωί στο Ρόιτερς ο Ρικάρδο Σάλας, της αστυνομίας της Βαρκελώνης.

Η κυβέρνηση ήρε την εξάμηνη κατάσταση έκτακτης ανάγκης τα μεσάνυχτα της 9 Μαΐου, επομένως αυτή ήταν η πρώτη ευκαιρία για τον κόσμο να διασκεδάσει όλο το Σαββατοκύριακο. Οι περιορισμοί που παραμένουν σε ισχύ είναι συγκεκριμένοι. Στην Καταλονία, για παράδειγμα, τα μπαρ και τα εστιατόρια είναι ανοικτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ ενώ ο μέγιστος αριθμός πελατών, που επιτρέπεται να κάθονται σε τραπέζια, ανέρχεται στους τέσσερις.

Με τους περιορισμούς στις μετακινήσεις να έχουν αρθεί στη χώρα, πολλοί Ισπανοί επέλεξαν να εκδράμουν το Σαββατοκύριακο. Η τροχαία κατέγραψε αύξηση 42% στον αριθμό των αυτοκινήτων, που έφυγαν από μεγάλες πόλεις, χθες, σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα την περασμένη εβδομάδα. Τουριστικοί πράκτορες στο θέρετρο Μπενιδόρμ, στη νοτιοανατολική Ισπανία, ανέφεραν πως οι κρατήσεις στα ξενοδοχεία ανέρχονταν στο 60% της πληρότητας.

ICYMI: Exhilarated Spaniards danced in streets and partied on beaches as curfews ended in most of the country https://t.co/Q4BPBG7n3G pic.twitter.com/vUlrHJCSL7

— Reuters (@Reuters) May 16, 2021