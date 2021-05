Ισραήλ – Παλαιστίνη τώρα: Ένα fake tweet εγκλώβισε τη Χαμάς

Παγίδα έστησαν στους μαχητές της Χαμάς οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ το βράδυ της Πέμπτης, όταν και διέρρευσε πως ο στρατός της χώρας ξεκινά χερσαία επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας. Εξάλλου, ως γνωστόν, το πρώτο θύμα σε έναν πόλεμο είναι η αλήθεια. Ήταν γύρω στις 9 το βράδυ (τοπική ώρα) όταν ο στρατός του Ισραήλ συγκέντρωνε δυνάμεις στα σύνορα με τη Γάζα. Νωρίτερα, δηλώσεις αξιωματικών του ισραηλινού στρατού άφηναν να εννοηθεί πως μια χερσαία επιχείρηση ήταν μεταξύ των επιλογών του Ισραήλ, στην προσπάθειά τους να αναχαιτίσουν τον ένοπλο τμήμα της Χαμάς που έστελνε βροχή τις ρουκέτες προς τα ισραηλινά εδάφη.

Ο Τσαχάλ, ο ισραηλινός στρατός, ανέπτυξε χθες άρματα μάχης και άλλα τεθωρακισμένα οχήματα κατά μήκος του τείχους ασφαλείας που χωρίζει το Ισραήλ από τον παλαιστινιακό θύλακα, από όπου απέσυρε τις δυνάμεις του μονομερώς το 2005, ενώ το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας έδωσε «πράσινο φως» για να κληθούν, ανάλογα με τις ανάγκες, σε υπηρεσία χιλιάδες έφεδροι.

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της «Jerusalem Post», ο ίδιος ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου συνέβαλε και εκείνος στο αφήγημα που θα εξέθετε τους αντιπάλους το βράδυ της Πέμπτης. Θυμίζουμε πως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωνε πως η επιχείρηση εναντίον της Χαμάς δεν έχει ολοκληρωθεί και οι ενέργειες από πλευράς Ισραήλ θα κλιμακώνονταν.

Ο επίσημος λογαριασμός των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ ανήρτησε λίγο αργότερα ένα tweet, στο οποίο έγραφε στα αγγλικά: «Οι Ενοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ επιτίθενται τώρα στη Λωρίδα της Γάζας». Αμέσως μια σειρά από διεθνή ΜΜΕ, μεταξύ αυτών και η «Washington Post», υπέθεσαν πως αυτό ήταν και η απαρχή γενικευμένης σύρραξης στη Μέση Ανατολή, με τίτλους που τόνιζαν πως το Ισραήλ εισέβαλε με στρατό από ξηράς στη Λωρίδα της Γάζας. Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό αργότερα, χερσαία εισβολή δεν υπήρξε ποτέ. Παρ’ όλα αυτά, το Ισραήλ με ισχυρές δυνάμεις από τα σύνορα κατάφερε να βγάλει από τα περίφημα παλαιστινιακά τούνελ, το αποκαλούμενο και «μετρό της Χαμάς», τους μαχητές που θα έμπαιναν στην πρώτη γραμμή απώθησης των ισραηλινών στρατευμάτων.

IDF air and ground troops are currently attacking in the Gaza Strip.

— Israel Defense Forces (@IDF) May 13, 2021