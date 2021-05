Γάτα πέφτει από κτίριο: Το viral βίντεο της μέρας

Μια γάτα στο Σικάγο των ΗΠΑ επέζησε αλώβητη αφού πήδηξε από ένα παράθυρο του πέμπτου ορόφου για να ξεφύγει από φωτιά σε διαμέρισμα. Το προσωπικό της τοπικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κατέγραφε σε βίντεο εικόνες από το εξωτερικό του κτιρίου καθώς οι πυροσβέστες έσβηναν τη φωτιά όταν μια μαύρη γάτα εμφανίστηκε μέσα από έναν καπνό να κάνει βουτιά στο κενό από ένα σπασμένο παράθυρο. Οι αυτόπτες μάρτυρες έμειναν με το στόμα ανοικτό όταν είδαν τη γάτα να προσγειώνεται με χαρακτηριστικά άνεση, αναπηδώντας μια φορά στο έδαφος, και στη συνέχεια να αποχωρεί ατάραχη από το σημείο. «Πήγε κάτω από το αυτοκίνητό μου και κρύφτηκε μέχρι να αισθανθεί καλύτερα. Μετά από δύο λεπτά βγήκε και προσπάθησε να σκαρφαλώσει τον τοίχο για να επιστρέψει», δήλωσε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας Λάρι Λάνγκφορντ.

Η γάτα δεν τραυματίστηκε, είπε ο Λάνγκφορντ, προσθέτοντας ότι προσπαθούσε να εντοπίσει τον ιδιοκτήτη της.

Από τη στιγμή που βρίσκονται στον αέρα μέχρι τη στιγμή που χτυπούν το έδαφος, οι γάτες είναι πλασμένες από τη φύση τους με τέτοιον τρόπο ώστε να επιβιώνουν όταν πέφτουν από μεγάλο ύψος, σύμφωνα με τους επιστήμονες. Εχουν σχετικά μεγάλη επιφάνεια σε αναλογία με το βάρος τους, μειώνοντας έτσι τη δύναμη με την οποία χτυπούν στο έδαφος. Οι γάτες φτάνουν σε πιο αργή οριακή ταχύτητα ελεύθερης πτώσης σε σύγκριση με τους ανθρώπους ή άλλα μεγάλα ζώα, όπως π.χ. τα άλογα.

Nine lives for a cat that jumped from fire at 65th and Lowe. Cat hit grass bounced and walked away! pic.twitter.com/LRBsjMta2Z

— Chicago Fire Media (@CFDMedia) May 13, 2021