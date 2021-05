Ισραήλ – Παλαιστίνη πόλεμος: Άγριες διαδηλώσεις στη Γερμανία

Διαδηλώσεις κατά του Ισραήλ και των Εβραίων πραγματοποιήθηκαν χθες, Τετάρτη, το βράδυ σε πολλές περιοχές της Γερμανίας, με κυριότερες αυτές στο Γκέλζενκίρχεν και στο Αννόβερο, όπου οι συγκεντρώσεις κλιμακώθηκαν βίαια και διαλύθηκαν τελικά από την Αστυνομία. Στο Γκέλζενκίρχεν, σύμφωνα με την BILD, συγκεντρώθηκαν περίπου 200 άτομα έξω από τη Συναγωγή της πόλης, φωνάζοντας συνθήματα κατά των εβραίων, ενώ κρατούσαν σημαίες της Παλαιστίνης, της Τουρκίας και της Αλγερίας. Η Αστυνομία εμπόδισε την τελευταία στιγμή τους συγκεντρωμένους να πλησιάσουν στην Συναγωγή και δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Στο Αννόβερο, η Αστυνομία επενέβη για να διαλύσει συγκέντρωση 550 ατόμων, για λόγους όμως παραβίασης των κανόνων περιορισμού της πανδημίας. Δύο άτομα επιχείρησαν να κάψουν σημαίες του Ισραήλ, φωνάζοντας συνθήματα, όπως «εβραίοι, ο στρατός του Μωάμεθ θα έρθει και πάλι!». Σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για προσβολή εθνικού συμβόλου ξένης χώρας. Το προηγούμενο βράδυ άγνωστοι έκαψαν σημαίες του Ισραήλ έξω από τις Συναγωγές στη Βόνη και στο Μούνστερ, με αποτέλεσμα οι τοπικές αρχές να ενισχύσουν την προστασία πιθανών στόχων. Ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας ‘Αρμιν Λάσετ δήλωσε σοκαρισμένος από τα γεγονότα και εξέφρασε την συμπαράστασή του στην εβραϊκή κοινότητα του κρατιδίου του.

