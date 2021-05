Ισραήλ πόλεμος – τώρα: Νύχτα τρόμου με νεκρούς, πάνω από 200 ρουκέτες

«Κόλαση» συνεχίζει να θυμίζει το σκηνικό του τρόμου που έχει στηθεί σε Ισραήλ και Λωρίδα της Γάζας με τις συγκρούσεις ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Παλαιστινίους να κλιμακώνονται και στην μακάβρια λίστα να προστίθενται συνέχεια νέα θύματα από τους πυραύλους και τους βομβαρδισμούς. Το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, που έχει την εξουσία στη Γάζα, ανακοίνωσε σήμερα ότι ο ένοπλος βραχίονάς του εκτόξευσε πάνω από 200 ρουκέτες εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ, σε αντίποινα για τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στον παραθαλάσσιο παλαιστινιακό θύλακα, συμπεριλαμβανομένου αυτού που προκάλεσε την κατάρρευση δωδεκαώροφου κτιρίου. Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανέφερε σε ανακοίνωσή της πως βρισκόταν στη διαδικασία εκτόξευσης «110 ρουκετών» εναντίον της μητρόπολης του Τελ Αβίβ και άλλων «100 ρουκετών» εναντίον της πόλης Μπερσέβα «σε αντίποινα για τα πλήγματα εναντίον ακινήτων κατοικημένων από αμάχους».

Από την άλλη, Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, η δεύτερη ισχυρότερη ένοπλη οργάνωση στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα ότι ο στρατιωτικός του βραχίονας εκτόξευσε εκατό ρουκέτες από τον παραθαλάσσιο παλαιστινιακό θύλακα εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ. «Ως τις 05:00, καταφέραμε ισχυρό πλήγμα στον εχθρό (σ.σ.: στο Ισραήλ), εκτοξεύοντας 100 πυραύλους σε αντίποινα για πλήγματα σε κτίρια και αμάχους» στον θύλακα, ανέφερε η οργάνωση, δύο διοικητές της οποίας σκοτώθηκαν στα ισραηλινά πλήγματα.

Sending a big hug to all of the Israelis running to bomb shelters right now. We are with you and will continue to protect all of our citizens. 📽️ Tel Aviv under Hamas rocket fire pic.twitter.com/5rcDInfltJ — Israel ישראל (@Israel) May 11, 2021

Νέα πλήγματα κατά των Παλαιστινίων ανακοίνωσαν οι Ισραηλινοί

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι συνεχίζει σήμερα τα πλήγματα εναντίον θέσεων των παλαιστινιακών ένοπλων οργανώσεων. «Τις τελευταίες ώρες» ο ισραηλινός στρατός «έπληξε μεγάλο αριθμό σημαντικών στόχων των τρομοκρατών σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας» και «αυτή τη στιγμή, τα πλήγματα συνεχίζονται», αναφέρεται σε δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα το γενικό επιτελείο. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν πως «έφεραν σε πέρας σειρά επιδρομών, πλήττοντας σπίτια που ανήκαν σε ανώτερα στελέχη» της Χαμάς. Η ένοπλη ισλαμιστική οργάνωση έκανε γνωστό ότι το γενικό αρχηγείο της αστυνομίας του παραθαλάσσιου θύλακα καταστράφηκε όταν υπέστη αλλεπάλληλα πλήγματα.

Over 20 huge explosions rocked western #Gaza now cutting electricity & internet off. Black smoke is all over the sky, the air smells disgusting. The whole building was violently shaking.😔💔 Pray for us😭💔🙏🏻#SavePalestine #GazaUnderAttack #PrayForPalestine pic.twitter.com/AWVf0wmo4A — Jenin98 (@ninplas98) May 12, 2021

Hamas terrorists launched dozens of rockets from #Gaza, which sent millions of Israelis to bomb shelters, caused a fatality & multiple injuries.

Israel will do its best to defend its people from Hamas' deliberate targeting of civilians.#IsraelUnderAttackpic.twitter.com/IWJRoXXCWG — Israel in India (@IsraelinIndia) May 12, 2021

Σκηνικό τρόμου στην πόλη Λοντ, 5 οι νεκροί στο Ισραήλ

Οι Παλαιστίνοι συνέχισαν τους βομβαρδισμούς όλη τη νύχτα. Σε πολλές πόλεις του Ισραήλ στήθηκε σκηνικό τρόμου. Στην πόλη Λοντ ενας άνδρας κι ένα κορίτσι σκοτώθηκαν σήμερα καθώς επέβαιναν σε αυτοκίνητο που χτυπήθηκε από ρουκέτα, η οποία εκτοξεύθηκε από τη Λωρίδα της Γάζας, ενημέρωσε η αστυνομία. Το κορίτσι, η ηλικία του οποίου δεν δημοσιοποιήθηκε, σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ ο άνδρας περίπου σαράντα ετών κηρύχθηκε νεκρός στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία δεν διευκρίνισε αν τα δύο θύματα ήταν γονιός και κόρη. Οι νέοι θάνατοι αυξάνουν σε πέντε τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν σκοτωθεί στο Ισραήλ εξαιτίας των ρουκετών που εκτοξεύουν από το βράδυ της Δευτέρας ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις στη Λωρίδα της Γάζας.

WATCH as the Iron Dome Aerial Defense System intercepts rockets over southern Israel: pic.twitter.com/xUz3bMuTzz — Israel Defense Forces (@IDF) May 12, 2021

Επεισόδια, πυρπολήσεις και κατάσταση εκτάκτου ανάγκης

Στην Λοντ έγιναν και μεγάλης έκτασης επεισόδια ανάμεσα σε Άραβες και Εβραίους κατοίκους. Αραβες φέρονται να σύλησαν συναγωγή στην πόλη που απέχει 15 χιλιόμετρα από το Τελ Αβίβ, και κατόπιν να την πυρπόλησαν. Δεκάδες αυτοκίνητα επίσης πυρπολήθηκαν, ενώ καταστράφηκαν βιτρίνες καταστημάτων. Ο δήμαρχος της Λοντ, ο Χαΐρ Ρεβίβο, μίλησε για «εμφύλιο πόλεμο» και ζήτησε να επιβληθεί αμέσως απαγόρευση της νυχτερινής κυκλοφορίας στην πόλη. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, επέβαλε αμέσως κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στην πόλη. Σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του, ο ισραηλινός πρωθυπουργός διευκρίνισε πως έδωσε πράσινο φως για να κηρυχθεί «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» στη Λοντ, όπου η ισραηλινή αστυνομία έκανε λόγο για «ταραχές» από μέλη της αραβικής μειονότητας μετά τον βίαιο θάνατο ισραηλινού Άραβα την προηγουμένη, για τον οποίο συνελήφθη Εβραίος, κάτοικος της πόλης, που θεωρείται ο βασικός ύποπτος.

Σειρήνες και πύραυλοι στο Τελ αβίβ

Οι σειρήνες της αεράμυνας, που προειδοποιούν για εισερχόμενες ρουκέτες, ήχησαν στο Τελ Αβίβ τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, εν μέσω των σφοδρότερων συγκρούσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και στους Παλαιστίνιους τα τελευταία χρόνια. Ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις στην πόλη, μερικά λεπτά μετά την ανακοίνωση της Χαμάς, της ισλαμιστικής παράταξης η οποία κυβερνά τη Λωρίδα της Γάζας, ότι ο ένοπλος βραχίονάς της προχώρησε στην εκτόξευση 110 ρουκετών εναντίον του Τελ Αβίβ σε αντίποινα για τα πολύνεκρα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στον παραθαλάσσιο παλαιστινιακό θύλακα.

Raw Aerial Footage: This is the moment that the IDF & Israel Security Agency carried out a targeted strike against Islamic Jihad commander, Samah Abed al-Mamluk & other senior members of his unit. They were among those responsible for hundreds of rockets fired at Israelis. pic.twitter.com/3DLj2UVdCm — Israel Defense Forces (@IDF) May 11, 2021

Παλαιστίνιος νεκρός σε επεισόδια

Παλαιστίνιος σκοτώθηκε σε επεισόδια με τον ισραηλινό στρατό στο νότιο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας, με φόντο τη ραγδαία κλιμάκωση της βίας στο Ισραήλ και στα Παλαιστινιακά Εδάφη. «Ένας πολίτης» σκοτώθηκε από πυρά ισραηλινών στρατιωτών στη διάρκεια επεισοδίων στον καταυλισμό προσφύγων Αλ Φαουάρ, κοντά στη Χεβρόνα, διευκρίνισε το υπουργείο Υγείας. Κατά το WAFA, το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων, επρόκειτο για τον Χουσέιν Αλ Τίτι, 26 ετών.

RAW FOOTAGE: This is the moment the Iron Dome intercepted a barrage of rockets over Tel Aviv and central Israel. pic.twitter.com/8jl8OTgWCl — Israel Defense Forces (@IDF) May 11, 2021

Νετανιάχου: «Θα πληρώσουν πολύ βαρύ τίμημα»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι παλαιστινιακές οργανώσεις στη Λωρίδα της Γάζας «θα πληρώσουν πολύ βαρύ τίμημα». «Βρισκόμαστε στο αποκορύφωμα μιας βαριάς εκστρατείας», είπε ο Νετανιάχου, έχοντας στο πλευρό του τον υπουργό Άμυνας Μπένι Γκαντζ.«Η Χαμάς και ο Ισλαμικός Τζιχάντ πλήρωσαν και θα πληρώσουν πολύ βαρύ τίμημα για την επιθετικότητά τους. Το αίμα τους χύνεται».

Εκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα πραγματοποιήσει σήμερα, Τετάρτη, νέα έκτακτη συνεδρίαση για τη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων, τη δεύτερη συνεδρίαση μέσα σε τρεις ημέρες, έγινε σήμερα γνωστό από διπλωματικές πηγές. Η νέα συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί έπειτα από πρωτοβουλία της Τυνησίας, της Νορβηγίας και της Κίνας. Η πρώτη συνεδρίαση τη Δευτέρα, την οποία είχε ζητήσει η Τύνιδα, έληξε χωρίς να εκδοθεί καμιά κοινή δήλωση από το Συμβούλιο λόγω των επιφυλάξεων που είχαν εκφράσει οι Ηνωμένες Πολιτείες για την έγκριση ενός κειμένου «σε αυτό το στάδιο».