Σφαιρόπουλος Ισραήλ: Κλείστηκε σε καταφύγιο στο Τελ Αβίβ

Νύχτα τρόμου πέρασαν την Τρίτη Έλληνες που ζουν και εργάζονται στο Ισραήλ, μετά τις πυραυλικές επιθέσεις από τη Λωρίδα της Γάζας. Ανάμεσά τους, ο προπονητής της μπασκετικής Μακάμπι Τελ Αβίβ, Γιάννης Σφαιρόπουλος και ο βοηθός του, Βασίλης Γεραγωτέλλης, οι οποίοι υποχρεώθηκαν να μπουν σε καταφύγιο και να μείνουν για κάποιες ώρες σε αυτό. Σε καταφύγιο, μετά τις σειρήνες που ήχησαν, προειδοποιώντας για τους εισερχόμενους πυραύλους, ήταν και ο προπονητής της ομάδας μπάσκετ της Χολόν, Στέφανος Δέδας. Στο μεταξύ, ένα απίστευτο σκηνικό έλαβε χώρα στο Τελ Αβίβ, το βράδυ της Τρίτης, όταν οι παίκτες και οι θεατές ενός αγώνα μπάσκετ ξάπλωσαν στο παρκέ για να προστατεύσουν τις ζωές τους, την ώρα που «έπεφταν» πύραυλοι.

Μεγάλος όγκος των πυραυλικών επιθέσεων καταλήγει στο Χολόν, πόλη στην οποία εδρεύει η ομάδα που κοουτσάρει τον τελευταίο ενάμιση χρόνο ο Στέφανος Δέδας. Ο έμπειρος τεχνικός αναφέρθηκε μάλιστα στην κατάσταση που βίωσε, με tweet που έκανε το βράδυ της Τρίτης 11 Μαΐου. Την ίδια ώρα, αγώνας για τη δεύτερη κατηγορία του ισραηλινού πρωταθλήματος μπάσκετ διεκόπη προσωρινά στο άκουσμα των σειρήνων για τις πυραυλικές επιθέσεις.

Sending a big hug to all of the Israelis running to bomb shelters right now.

We are with you and will continue to protect all of our citizens.

📽️ Tel Aviv under Hamas rocket fire pic.twitter.com/5rcDInfltJ

— Israel ישראל (@Israel) May 11, 2021