Ρωσία – επίθεση σε σχολείο: Εννέα νεκροί, 19χρονος ο δράστης

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο νεαρός που πραγματοποίησε επίθεση στο σχολείο της πόλης Καζάν της Ρωσίας με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 9 άτομα, εκ των οποίων 7 παιδιά και να τραυματισθούν 21, εκ των οποίων οι οκτώ σε σοβαρή κατάσταση, είναι ο 19χρονος Ιλνάζ Γκαλιαβίεφ, ο οποίος συνελήφθη.

Ο δράστης ενήργησε μόνος του και έγινε γνωστό ότι είχε διαγραφεί από το κολλέγιο στο οποίο φοιτούσε. Ο πρόεδρος του Ταταρστάν Ρουστάμ Μινιχάνοφ, δήλωσε: «Χάσαμε επτά παιδιά. Μαθητές της όγδοης τάξης. Τέσσερα αγόρια και τρία κορίτσια. Επίσης χάσαμε και μια δασκάλα και μια ακόμη γυναίκα. Συνολικά χάσαμε εννιά ανθρώπους», δήλωσε ο πρόεδρος του Ταταρστάν, προσθέτοντας ότι υπάρχουν 18 παιδιά και 2 ενήλικες τραυματίες και οι γιατροί κάνουν το παν για να κρατήσουν πολλά από τα παιδιά στην ζωή.

Η 25χρονη δασκάλα αγγλικής γλώσσας που σκοτώθηκε, η Ελβίρα Ιγκνάτιεβα, βρέθηκε τυχαία στον διάδρομο του σχολείου την ώρα που ο δράσης τον διέσχιζε. Νωρίτερα, τα ρωσικά μέσα επικαλούμενα πηγή στο Ταταρστάν είχαν μεταδώσει ότι την επίθεση πραγματοποίησαν δύο νεαροί, εκ των οποίων ο ένας εξουδετερώθηκε από την αστυνομία. Το γραφείο του προέδρου του Ταταρστάν ανακοίνωσε ότι η πληροφορία αυτή δεν ευσταθεί.

Ο δράστης της επίθεσης Ιλνάζ Γκαλιαβίεφ, φοιτούσε στο κολλέγιο TISBI (University of management TISBI – έτσι αναφέρεται στην αγγλική ισοσελίδα) και σύμφωνα με πληροφορίες του εν λόγω κολλεγίου, είχε διαγραφεί πριν από ένα μήνα, «Ο Ιλνάζ Γκαλιαβίεφ, ήταν φοιτητής του τέταρτου έτους του κολλεγίου TISBI.Τον Απρίλιο του 2021 διαγράφηκε από φοιτητής», δήλωσε στο ρωσικό πρακτορείο TASS, στέλεχος του πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Γκαλιαβίεφ από τον Δεκέμβριο άρχισε να κάνει την πρακτική του. Από τον Ιανουάριο έπαψε να εμφανίζεται στο κολλέγιο. Έπαψε επίσης να έχει επαφές με τον συντονιστή καθηγητή της ομάδας στην οποία ανήκε. Δεν εμφανίσθηκε για να παρουσιάσει την μελέτη πάνω στην πρακτική του εξάσκηση ούτε για να δώσει τρεις κρατικές εξετάσεις, με αποτέλεσμα να διαγραφεί, δήλωσαν στο κολλέγιο. Ωστόσο στο κολλέγιο επισημαίνουν ότι «στο διάστημα που φοιτούσε έδειχνε να είναι ένας ήσυχος φοιτητής που δεν δημιουργούσε φασαρίες. Πάντα ήταν ήρεμος και αντιμετώπιζε με σεβασμό τους συμφοιτητές του και τους καθηγητές».

Special forces are preparing an assault on school in Kazan', where one shooter barricaded. Another detained. Death toll rises to 9, multiple injuries https://t.co/DKxPK5Y1wB https://t.co/biyIMN380t #Russia pic.twitter.com/ZJ7R5rfcFU

— Liveuamap (@Liveuamap) May 11, 2021