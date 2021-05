Ρωσία – επίθεση σε σχολείο: Ακούστηκαν πυρά, έγινε έκρηξη

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν νωρίτερα σήμερα και τέσσερις τραυματίστηκαν κατά την επίθεση που εξαπέλυσε ένοπλος σε ένα σχολείο της πόλης Καζάν, στην κεντρική Ρωσία, και σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων Interfax και Ria Νovosti, ο δράστης είναι ένας έφηβος ο οποίος συνελήφθη. Σύμφωνα με τις υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών, τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Interfax, τα θύματα είναι οκτώ μαθητές και ένας δάσκαλος. Αργότερα όμως έγινε γνωστό ότι οι νεκροί είναι 11. Οι τραυματίες έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο. Υπήρξαν αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με την επίθεση, με κάποια ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων να μεταδίδουν ότι οι δράστες ήταν δύο ένοπλοι έφηβοι και άλλα ότι επρόκειτο για έναν δράστη. Το RIA μετέδωσε ότι ο ένοπλος συνελήφθη και ότι νωρίτερα είχε ακουστεί μια έκρηξη στο σχολείο. Δεν έχει γίνει γνωστό το κίνητρο της επίθεσης. Το Καζάν είναι η πρωτεύουσα της Ρωσικής Δημοκρατίας του Ταταρστάν και βρίσκεται 700 χλμ ανατολικά της Μόσχας.

