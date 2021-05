Ισραήλ: «Ρίξαμε 130 πυραύλους» ανακοίνωσε η Χαμάς

Παρόλο τον περίφημο «Σιδερένιο Θόλο», το προηγμένο αντιπυραυλικό σύστημα του Ισραήλ και σε συνέχεια των ταραχών στην Ιερουσαλήμ και των υποσχέσεων για εκδίκηση της Χαμάς και άλλων ισλαμιστικών οργανώσεων, σειρήνες για εισερχόμενους πυραύλους αντήχησαν το βράδυ της Τρίτης στο Τελ Αβίβ και σε άλλες περιοχές στο κεντρικό Ισραήλ. Σε απάντηση της αεροπορικής επιδρομής των ισραηλινών δυνάμεων στη Λωρίδα της Γάζας, ήχοι πολλαπλών εκρήξεων επιβεβαίωναν τα χτυπήματα στο ισραηλινό έδαφος.

Σύμφωνα με βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει, φαίνεται πως πύραυλοι έχουν πλήξει σημεία στο Τελ Αβίβ, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία, πλήγματα δέχτηκε το προάστιο Ρισόν Λεζιόν, όπου εντοπίστηκε μια γυναίκα, η οποία είχε χάσει τη ζωή της. Λόγω της «βροχής» ρουκετών από τη Λωρίδα της Γάζας, διακόπηκαν όλες οι πτήσεις από και προς τον αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ (τέθηκε σε κατάσταση συναγερμού) και ανακατευθύνονται στην Κύπρο.

Πύραυλος έπεσε στην πόλη Χολόν – Αναφορές για τραυματίες

Πύραυλος από τη Χαμάς «χτύπησε» ένα λεωφορείο στην πόλη Χόλον, νότια του Τελ Αβίβ, τραυματίζοντας «έναν αριθμό ανθρώπων», συμπεριλαμβανομένου ενός ατόμου που βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τους γιατρούς. Νεότερες αναφορές, κάνουν λόγο για τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες (κι ένα κορίτσι πέντε ετών ανάμεσά τους), ενώ το τηλεοπτικό κανάλι Channel 12 TV, ανέφερε πως ένας πύραυλος έπληξε και κτίριο στη Χολόν. Άλλα τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν στο προάστιο Γκιβαταγίμ του Τελ Αβίβ, σύμφωνα με τη Haaretz. Πύραυλοι έπεσαν και σε άλλες πόλεις, όπως η Σντερότ, προκαλώντας ζημιές σε κτίρια.

Χαμάς: Ρίξαμε 130 πυραύλους

Από την πλευρά της, η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για την εκτόξευση 130 πυραύλων στο Τελ Αβίβ και στο κεντρικό Ισραήλ. «Εκπληρώνουμε την υπόσχεσή μας και ξεκινήσαμε τη μεγαλύτερη πυραυλική επίθεση στο Τελ Αβίβ και τα περίχωρά του, με 130 πυραύλους, ως απάντηση στον εχθρό», ανέφερε η Χαμάς σε σχετικό τηλεγράφημα. Ο αριθμός των πυραύλων που εκτοξεύτηκαν στο κεντρικό Ισραήλ δεν μπορούσε να επιβεβαιωθεί.

