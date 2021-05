Ισραήλ – Παλαιστίνη τώρα: Αυξάνονται οι νεκροί, “τρίβει τα χέρια του” ο Ερντογάν

Τηλεφωνική επικοινωνία τόσο με τον Παλαιστίνιο πρόεδρο, Μαχμούτ Αμπάς, όσο και με τον επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, είχε πριν από λίγο ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τα βίαια επεισόδια που σημειώνονται τα τελευταία εικοσιτετράωρα μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστίνιων στην Ιερουσαλήμ. Ο Ερντογάν χαρακτήρισε τη στάση του Ισραήλ τρομοκρατία δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «θα κάνουμε οτιδήποτε μπορούμε για να κινητοποιήσουμε τον ισλαμικό κόσμο, αλλά και όλο τον κόσμο για να σταματήσει αυτή η κατοχή και η τρομοκρατία του Ισραήλ». Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι με αυτές τις δηλώσεις ο Τούρκος πρόεδρος ανοίξει ξεκάθαρα μέτωπο με το Ισραήλ. Στο μεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, επικοινώνησε με τους ομολόγους του στο Ιράν, το Πακιστάν, την Αλγερία και τη Ρωσία.

Από την πλευρά του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε πως το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, που ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας, ξεπέρασε “μια κόκκινη γραμμή” και υποσχέθηκε ότι θα δοθεί ισχυρή απάντηση από το εβραϊκό κράτος. “Τρομοκρατικές οργανώσεις στη Γάζα ξεπέρασαν τα όρια το βράδυ της ‘Ημέρας της Ιερουσαλήμ'” εκτοξεύοντας ρουκέτες στην περιοχή της Ιερουσαλήμ”, δήλωσε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας: “Το Ισραήλ θα αντιδράσει δυναμικά (…), όποιος επιτίθεται θα πληρώνει βαρύ τίμημα”.

Ισραήλ: Αυξήθηκαν οι νεκροί

Η ένταση στην Παλαιστίνη έπειτα από την εκτόξευση ρουκετών από τη Λωρίδα της Γάζας προς στόχους στην Ιερουσαλήμ, στις οποίες ο στρατός του Ισραήλ απάντησε με αεροπορικές επιδρομές που στοίχισαν τη ζωή 20 Παλαιστινίων, μεταξύ των οποίων και εννέα παιδιών παραμένει. Τουλάχιστον είκοσι Παλαιστίνιοι, εκ των οποίων οι εννέα παιδιά, σκοτώθηκαν, σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, σε απάντηση για τις ρουκέτες που είχαν εκτοξευτεί νωρίτερα από τον παλαιστινιακό θύλακα, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Με βάση αυτόν τον νεότερο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Γάζας, οι νεκροί ανέρχονται σε 20 και οι τραυματίες στους 65. Η οργάνωση Χαμάς, που ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε στο μεταξύ ότι ένας από τους διοικητές της σκοτώθηκε σε αυτούς τους βομβαρδισμούς.

https://twitter.com/WarHorizon/status/1391836274995220483

Why is nobody talking about what's happening in Palestine right now? How can they attack a place of a worship & attack defenceless worshippers? and yet again, the world continues to stay on mute about israel’s continuous oppression on Palestine. Ya Allah reham! #FreePalestine pic.twitter.com/fffYtyRgVk — Sadia. ♡ (@saba_yusafzai) May 10, 2021

Absolutely gut-wrenching images out of #Gaza after days of violence in #Jerusalem Israel's attacks on civilians leave children covered in blood as mothers put their kids in the morgue pic.twitter.com/vFvWa2EB8S — Yunus Paksoy (@yunuspaksoy) May 10, 2021

Σειρήνες στην Ιερουσαλήμ το πρωί της Δευτέρας

Σειρήνες ήχησαν στην Ιερουσαλήμ, σε γειτονικές πόλεις και κοινότητες κοντά στη Γάζα λίγα λεπτά πριν λήξει το τελεσίγραφο της Χαμάς προς το Ισραήλ να αποσύρει τις δυνάμεις του από την Πλατεία των Τεμένων και ένα ακόμη σημείο στην ιερή πόλη. Καθώς το Ισραήλ γιόρτασε νωρίτερα τη Δευτέρα την «Ημέρα της Ιερουσαλήμ», που σηματοδοτεί την κατάληψη των ανατολικών περιοχών της ιερής πόλης το 1967 κατά τον αραβοισραηλινό πόλεμο, βίαια επεισόδια ξέσπασαν στο ισλαμικό τέμενος, αλ Άκσα, το τρίτο πιο ιερό μέρος του Ισλαμ.

Σύμφωνα με τον παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο 300 Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις με την αστυνομία να κάνει χρήση πλαστικών σφαιρών, αλλά και χημικών στο σημείο. Περίπου στις 7 το πρωί τοπική ώρα, όπως μεταδίδει το Sky News αξιωματικοί άρχισαν να ρίχνουν δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου λάμψης κάποιες από τις οποίες προσγειώθηκαν μέσα στο συγκρότημα του τζαμιού, ενώ οι προσκυνητές από την πλευρά του πετούσαν πέτρες και άλλα αντικείμενα σε έναν παρακείμενο δρόμο όπου χιλιάδες Ισραηλινοί Εβραίοι είχαν συγκεντρωθεί για να προσευχηθούν.

ISRAEL: Barrage of rockets intercepted on Ruptly live stream from Gaza minutes ago. pic.twitter.com/hPHUZK11dB — Conflict News (@Conflicts) May 10, 2021

«Η Χαμάς θα πληρώσει βαρύ τίμημα» σημειώνει Ισραηλινός στρατιωτικός

Ο Συνταγματάρχης Τζόναθαν Κονρίκους δήλωσε πως τουλάχιστον 6 από τις 45 ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν έναντι των προαστίων της Ιερουσαλήμ, όπου ένα σπίτι χτυπήθηκε. «Ξεκινήσαμε επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων της Χαμάς» συνέχισε ο Ισραηλινός στρατιωτικός σε σύντομη ενημέρωση προς τους ξένους ανταποκριτές, χωρίς να θέτει κάποιο χρονοδιάγραμμα για την απάντηση του Ισραήλ. «Η Χαμάς θα πληρώσει βαρύ τίμημα». Την ίδια ώρα, στα σύνορα του Ισραήλ με τη Λωρίδα της Γάζας, οι Παλαιστίνιοι εκτόξευσαν πύραυλο που χτύπησε αυτοκίνητο και τραυμάτισε έναν Ισραηλινό.

Η Χαμάς και μικρότερες ισλαμικές ένοπλες οργανώσεις ανέλαβαν την ευθύνη για τις ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν στην περιοχή σήμερα. «Αυτό είναι ένα μήνυμα που ο εχθρός πρέπει να κατανοήσει καλά» δήλωσε ο Αμπού Ουμπαΐντα, εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς.

Νωρίτερα, μια πυρκαγιά, ορατή από απόσταση άνω των δύο χιλιομέτρων, ξέσπασε στους χώρους της Πλατείας Τεμενών στην Ιερουσαλήμ στο Ισραήλ, όπου βρίσκεται το τέμενος αλ Άκσα, ο τρίτος ιερότερος τόπος του Ισλάμ. Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης και αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ένα δέντρο τυλίχθηκε στις φλόγες χωρίς να έχουν προκληθεί ζημιές στο τέμενος αλ Άκσα. Η αιτία της πυρκαγιάς δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστή.

“A video showing the settlers' joy at the Al-Aqsa Mosque fire.” We must end all support worldwide to the apartheid state of Israel https://t.co/agX6JTzOAC — Left Flank Veterans (@LeftFlankVets) May 10, 2021

Ασταθείς πολιτικά και οι δύο πλευρές στη Μέση Ανατολή

Οι εχθροπραξίες έρχονται σε μια εύθραυστη πολιτικά περίοδο για το Ισραήλ καθώς οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης διαπραγματεύονται την δημιουργία νέας κυβέρνησης στη χώρα χωρίς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Την ίδια ώρα, ο Μαχμούτ Αμπάς ανακοίνωνε την αναβολή των εκλογών στην Παλαιστίνη, κατηγορώντας το Ισραήλ για τα αιματηρά γεγονότα. Ο Λευκός Οίκος κάλεσε το Ισραήλ να διασφαλίσει την ηρεμία κατά την «ημέρα της Ιερουσαλήμ». Oικογένειες Παλαιστινίων βρίσκονται αντιμέτωπες με την έξωση στα πλαίσια της επιχείρησης του Ισραήλ να επεκτείνει τους αποίκους στα δυτικά Ιεροσόλυμα.

Το Ισραήλ θεωρεί όλη την πόλη ως πρωτεύουσα του κράτους, περιλαμβανομένων και των ανατολικών περιοχών που προσαρτήθηκαν το 1967, σε μια πολεμική κίνηση η οποία δεν αναγνωρίστηκε από τη διεθνή κοινότητα. Οι Παλαιστίνιοι επιθυμούν την ανατολική Ιερουσαλήμ για πρωτεύουσα του κράτους τους, το οποίο θα αποτελείται από τη Λωρίδα της Γάζας και την Ανατολική Ακτή που ελέγχει το Ισραήλ.

America must stand with our ally, Israel. Please join our family in praying for the people of Israel.https://t.co/uuvs0URu0j — Mike Pompeo (@mikepompeo) May 10, 2021

Για κίνδυνο ευρείας κλιμάκωσης της βίας στη Μέση Ανατολή μιλά η Γαλλία

Η Γαλλία προειδοποίησε ότι υπάρχει κίνδυνος για «ευρεία κλιμάκωση» της βίας στη Μέση Ανατολή, μετά τις νέες συγκρούσεις μεταξύ Παλαιστίνιων και Ισραηλινών αστυνομικών στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και κάλεσε όλες τις πλευρές να επιδείξουν «τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση». Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών είπε ότι οι ταραχές «ενέχουν τον κίνδυνο μιας ευρείας κλιμάκωσης». «Η Γαλλία καλεί όλους τους εμπλεκόμενους να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν κάθε πρόκληση ώστε να επιστρέψει η ηρεμία το συντομότερο δυνατόν», πρόσθεσε.

Israel continues its heinous crimes against Palestinians. Israel is bombing Gaza.

Israel is attacking Al-Aqsa.

Israel is brutalizing Palestinian demonstrators.

Israel is carrying out ethnic cleansing in Sheikh Jarrah, occupied Jerusalem.#SavePalestine #GazaUnderAttack pic.twitter.com/K0n7z4Jda0 — REMAN S ‏‎🇵🇸‏‎𓂆 (@RMaN_98) May 10, 2021

Ο Ερντογάν θα κινητοποιήσει τον Ισλαμικό Κόσμο

Η Τουρκία θα κινητοποιήσει όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα τον Ισλαμικό Κόσμο, προκειμένου να τερματίσει την τρομοκρατία και την κατοχή του Ισραήλ, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Παλαιστίνης, Μαχμούτ Αμπάς και τον επικεφαλής της Χαμάς Ισμαήλ Χανιγέχ, τη Δευτέρα. Μιλώντας για τη βία που στρέφεται εναντίων των φιλειρηνικών Παλαιστινίων στην Ιερουσαλήμ, όπως είπε, ο Ερντογάν επανέλαβε την υποστήριξη της Άγκυρας στην Παλαιστίνη και δήλωσε πως η Τουρκία στέκεται στον πλευρό του.

Νωρίτερα, η Τουρκία κάλεσε το Ισραήλ να «σταματήσει τις επιθέσεις του» εναντίον των Παλαιστινίων στην Ιερουσαλήμ μετά τις νέες βίαιες συγκρούσεις που προκάλεσαν τον τραυματισμό εκατοντάδων ανθρώπων στην πλατεία των Τζαμιών.

«Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει να επιτίθεται εναντίον των Παλαιστινίων στην Ιερουσαλήμ και να εμποδίσει τους κατακτητές και τους εποίκους να εισέρχονται στο άγιο Τζαμί (του αλ-Άκσα)», δήλωσε στο Twitter ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας Ιμπραήμ Καλίν, αποδίδοντας στις ισραηλινές αρχές «όλη την ευθύνη για τις βιαιότητες». «Ο κόσμος οφείλει να δράσει για να βάλει τέλος σ’ αυτή την ατελείωτη ισραηλινή επίθεση εναντίον μη ένοπλων πολιτών στη γη τους», πρόσθεσε.

Iron dome intercepting rockets fired from #Gaza over the skies of #Israel pic.twitter.com/2vfxY69SHx — #𝕎𝕒𝕣 ℍ𝕠𝕣𝕚𝕫𝕠𝕟 (@WarHorizon) May 10, 2021

Ανησυχία εξέφρασε το Ελληνικό ΥΠΕΞ

Την ανησυχία του για τα βίαια επεισόδια που σημειώνονται τα τελευταία 24ωρα στην Ιερουσαλήμ εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών καλώντας τα εμπλεκόμενα μέρη να απόσχουν από τη χρήση βίας. Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ: «Η Ελλάδα εκφράζει την βαθύτατη ανησυχία της για τα βίαια επεισόδια που έλαβαν χώρα στα Ιεροσόλυμα τις τελευταίες ημέρες και είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό εκατοντάδων ανθρώπων, ορισμένοι εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα απευθύνει έκκληση προς όλες τις πλευρές προκειμένου να απόσχουν από τη χρήση βίας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε κλιμάκωση».

The #IronDome is truly a life saver! This is the Iron Dome in action tonight, as rockets are fired at southern #Israel from #Gaza! pic.twitter.com/y4HCyaTntK — Arsen Ostrovsky (@Ostrov_A) May 10, 2021

Προειδοποίηση Ισραήλ σε ΗΠΑ: Μείνετε μακριά από τις συγκρούσεις σε Ιερουσαλήμ και Γάζα

Προειδοποίηση στις Ηνωμένες Πολιτείες να μην επέμβουν στις εξελισσόμενες συγκρούσεις μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας, μετά τις «σοβαρές ανησυχίες της κυβέρνησης Μπάιντεν για την κατάσταση στην περιοχή», όπως αυτές εκφράστηκαν από τον σύμβουλο εθνικής ασφαλείας Τζέικ Σάλιβαν, σε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ισραηλινό ομόλογό του. Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η κυβέρνηση Μπάιντεν σταθμίζει τις ενέργειες του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη και την Ιερουσαλήμ, ανέφερε το Axios.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λευκού Οίκου, ο Σάλιβαν εξέφρασε «σοβαρές ανησυχίες για την κατάσταση στην Ιερουσαλήμ, συμπεριλαμβανομένων των βίαιων συγκρούσεων στο Όρος του Ναού, κατά τις τελευταίες ημέρες του Ραμαζανιού». Η ίδια ενημέρωση ανέφερε πως ο Σάλιβαν και ο Μπεν Σαμπάτ «συμφώνησαν ότι η εκτόξευση πυραύλων από τη Γάζα προς το Ισραήλ είναι απαράδεκτη και πρέπει να καταδικαστεί».

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, πάντως, προειδοποίησε το Ισραήλ «να επιδείξει μέγιστο αυτοπεριορισμό και να σεβαστεί το δικαίωμα στην ελεύθερη ειρηνική συνάθροιση». Ωστόσο, Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανέφεραν στο Axios ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν και η διεθνής κοινότητα πρέπει να διατηρήσουν τις αποστάσεις τους από τις καταστάσεις. «Η διεθνής παρέμβαση είναι ανταμοιβή για τους Παλαιστίνιους ταραξίες και εκείνους που τους υποστηρίζουν, ζητώντας την άσκηση διεθνούς πίεσης στο Ισραήλ», δήλωσε ένας Ισραηλινός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ χειρίζεται την κρίση «από μια θέση κυριαρχίας και ευθύνης ανεξάρτητα από τις προκλήσεις των Παλαιστινίων».