Ισραήλ νεκροί – επεισόδια: Ρουκέτες στην Ιερουσαλήμ, παιδιά στα θύματα

Εννέα Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στα αεροπορικά πλήγματα που εξαπέλυσε το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα. Μεταξύ των νεκρών είναι και τρία παιδιά. Λίγο νωρίτερα, Παλαιστίνιοι υγειονομικοί ανέφεραν ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν σε αυτούς τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Εκατοντάδες Εβραίοι πιστοί εκκένωσαν σήμερα το απόγευμα το Δυτικό Τείχος, το γνωστό και ως Τείχος των Δακρύων, στην Ιερουσαλήμ, μετά τις συγκρούσεις που προηγήθηκαν το πρωί στην Πλατεία Τεμενών και έπειτα από ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας στο Ισραήλ, ανακοίνωσε η αστυνομία.

“Μόλις ήχησε συναγερμός στην Ιερουσαλήμ. Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν αρχίσει να απομακρύνουν εκατοντάδες ανθρώπους” που είχαν συγκεντρωθεί στο Τείχος και να τους μεταφέρουν σε ασφαλέστερα μέρη, ανέφερε η αστυνομία. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως εκτοξεύτηκαν επτά ρουκέτες από την Γάζα, και συναγερμοί ενεργοποιήθηκαν στην Ιερουσαλήμ και τις γύρω περιοχές. Πρόσθεσε πως συνεχίζεται η εκτόξευση ρουκετών από τον παλαιστινιακό θύλακα με στόχο το νότιο Ισραήλ. Oι σειρήνες προειδοποίησης για την εκτόξευση πυραύλων ήχησαν το απόγευμα στην Ιερουσαλήμ ενώ ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις, λίγα λεπτά μετά το τελεσίγραφο που εξέδωσε η Χαμάς καλώντας το Ισραήλ να αποσύρει τις δυνάμεις του από δύο σημεία ανάφλεξης στην πόλη.

ISRAEL COLONIZERS HAVE KILLED 15 PEOPLE TODAY, INCLUDING 4 CHILDREN. THE CHILDREN WERE JUST PLAYING SOCCER AND ISRAEL BOMBED THEM. PLEASE DON'T IGNORE THIS #FreePalestine #Israel pic.twitter.com/YV3vAyFMwo — 🇵🇸ⵣ #SaveSheikhJarrah Ⓐ 🚩🏴 (@duneprince) May 10, 2021

He’s giving Israel $10 million a day. The blood is on his hands. https://t.co/iggI6YTNwa — #SaveSheikhJarrah (@telushk) May 10, 2021

Η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για την εκτόξευση μιας ρουκέτας.

Ο ισραηλινός στρατός τόνισε πως ένας αντιαρματικός πύραυλος εκτοξεύτηκε από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας προς το Ισραήλ. Ένας αυτόπτης μάρτυρας του Reuters ανέφερε πως άκουσε τρεις εκρήξεις στο κεντρικό Ισραήλ.

Nωρίτερα οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι διακόπτουν, για μία ημέρα, μια μεγάλη στρατιωτική άσκηση προκειμένου να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην προετοιμασία για μια πιθανή κλιμάκωση της βίας, καθώς αυξάνεται η ένταση μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστίνιων στην Ιερουσαλήμ.

Την Κυριακή, ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε τη μεγαλύτερη άσκηση που έχει πραγματοποιήσει ποτέ εδώ και 30 χρόνια, με την κωδική ονομασία “Άρματα Φωτιάς”. Όμως, αφού έγινε μια αποτίμηση της κατάστασης, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου, αντιστράτηγος Άβιβ Κοχάβι, αποφάσισε να αναστείλει την άσκηση για 24 ώρες και εισηγήθηκε στις ένοπλες δυνάμεις “να επικεντρώσουν όλες τις προσπάθειές τους στις προετοιμασίες και την ετοιμότητα για σενάρια κλιμάκωσης”, ανέφερε μια ανακοίνωση του στρατού.

Στη Γάζα, ένας εκπρόσωπος της Χαμάς είπε νωρίτερα ότι η ηγεσία της κοινής διοίκησης των ένοπλων κινημάτων του παλαιστινιακού θύλακα έδωσε διορία στο Ισραήλ μέχρι τις 18.00 σήμερα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) προκειμένου να αποσύρει όλες τις δυνάμεις ασφαλείας από την περιοχή του τεμένους Αλ Άκσα της Ιερουσαλήμ και τη συνοικία Σεΐχ Τζάρα.

Εκατοντάδες Παλαιστίνιοι συγκρούστηκαν και πάλι το πρωί με την ισραηλινή αστυνομία στην Πλατεία των Τεμενών, όπου βρίσκεται το Αλ Άκσα. Στη Σεΐχ Τζάρα, εκατοντάδες οικογένειες Παλαιστίνιων είναι αντιμέτωπες με έξωση από τα σπίτια τους, τα οποία διεκδικούνται από Ισραηλινούς εποίκους. Ο εκπρόσωπος της Χαμάς δεν διευκρίνισε σε ποιες ενέργειες θα προβούν οι ένοπλες οργανώσεις αν το Ισραήλ δεν ικανοποιήσει το αίτημά τους. Το Ισραήλ ενισχύει επίσης τις δυνάμεις του στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας, απ’ όπου από την Κυριακή έχουν εκτοξευθεί πολλές ρουκέτες εναντίον του νοτίου Ισραήλ.

#Retweet & show our support to our brothers & sisters of Israel who r currently facing attacks from radical ¡slam¡c terr0r¡sts of Pe|est¡ne.This is disgusting that Puncherwalas of India r supporting terr0rists instead of our all weather friend #Israel #IndiaStandsWithIsrael pic.twitter.com/KX6CMM1dxz — Dr. APR 🇮🇳🍁 (@drapr007) May 10, 2021

THIS IS WHAT ISRAEL HAS DONE TODAY TO INNOCENT PALESTINIANS, TO INNOCENT CHILDREN, THEY BOMBED THEM FOR RESISTING COLONIZATION pic.twitter.com/zihOFblOIz — 🇵🇸ⵣ #SaveSheikhJarrah Ⓐ 🚩🏴 (@duneprince) May 10, 2021

Ματαιώθηκε, λόγω των ταραχών, η πορεία για την “Ημέρα της Ιερουσαλήμ”

Η πορεία των χιλιάδων νέων Ισραηλινών που ήταν προγραμματισμένη για απόψε το βράδυ στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, προκειμένου να γιορταστεί η Ημέρα της πόλης, ματαιώθηκε λόγω των ταραχών που σημειώθηκαν νωρίτερα, ανακοίνωσαν οι οργανωτές. “Η πορεία για τον “χορό των σημαιών” ματαιώθηκε. Δεν θα χορέψουμε σε μια διαιρεμένη Ιερουσαλήμ”, ανέφερε η οργάνωση Am Kalavi που κάθε χρόνο οργανώνει αυτήν την πορεία για να γιορτάσει την κατάκτηση της Ανατολικής Ιερουσαλήμ από τις ισραηλινές δυνάμεις, το 1967.

Η πορεία, στην οποία συμμετέχουν συνήθως χιλιάδες νέοι, επρόκειτο να περάσει από την Πύλη της Δαμασκού, την είσοδο στην Παλιά Πόλη που βρέθηκε στο επίκεντρο των συγκρούσεων τις τελευταίες ημέρες. Προκειμένου να αποφευχθούν νέες ταραχές, η αστυνομία αποφάσισε να αλλάξει τη διαδρομή ώστε οι συμμετέχοντες να μπουν στην Παλιά Πόλη από την Πύλη της Γιάφα, όμως οι διοργανωτές προτίμησαν να ακυρώσουν την εκδήλωση η οποία θεωρείται “προκλητική ενέργεια” από τους Παλαιστίνιους.