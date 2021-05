Πύραυλος Κίνας – Ινδικός Ωκεανός: Επιτέλους… έπεσε

Η επιβεβαίωση της είδησης ότι τα συντρίμμια του κινεζικού πυραύλου έπεσαν στον Ινδικό Ωκεανό έγινε από τις διαστημικές υπηρεσίες, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, σκορπίζοντας… μεγάλη ανακούφιση στον πλανήτη. Το σενάριο που αύξανε τον βαθμό αγωνίας ήταν ο φόβος της πτώσης των θραυσμάτων του κινεζικού πυραύλου σε κατοικημένη περιοχή. Μετά τις 06:00, ώρα Ελλάδος, ύστερα από την Κίνα, την είδηση της πτώσης του πυραύλου, Long March 5b, που εκτοξεύχθηκε στις 29 Απριλίου, έκανε γνωστή και η αμερικανική υπηρεσία Aerospace Corporation.

UPDATE Our latest prediction for #LongMarch5B CZ-5B rocket body reentry is 🚀 09 MAY 2021 03:02 UTC ± 2 hours along the ground track shown here. 1/ pic.twitter.com/JeIKVUd1fk

Απομεινάρια του πυραύλου έπεσαν στον Ινδικό Ωκεανό, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του καταστράφηκε κατά την επανείσοδό του στην ατμόσφαιρα της Γης, μετέδωσαν κινεζικά μέσα ενημέρωσης. Τμήματα του πυραύλου εισήλθαν και πάλι στην ατμόσφαιρα στις 10:24 π.μ. ώρα Πεκίνου (05:24 ώρα Ελλάδας) και έπεσαν σε μια τοποθεσία με τις συντεταγμένες γεωγραφικό μήκος 72,47 μοίρες ανατολικά και γεωγραφικό πλάτος 2,65 μοίρες βόρεια, ανακοίνωσε το Κινεζικό Γραφείο Επανδρωμένης Διαστημικής Μηχανικής.

Οι συντεταγμένες δείχνουν ότι το σημείο πρόσκρουσης βρίσκεται στον ωκεανό κάπου νοτιοδυτικά της Ινδίας και της Σρι Λάνκα. Τα περισσότερα από τα απομεινάρια του πυραύλου κάηκαν κατά την είσοδό τους στην ατμόσφαιρα.

«Φωτιά» πήρε το Twitter, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, με την είδηση πτώσης του πυραύλου. Οι περισσότερες υπηρεσίες εκτιμούσαν, πάντως, ότι το γεγονός επανεισόδου του πυραύλου στη γήινη ατμόσφαιρα θα είχε καταγραφεί μέχρι τις 06:00, το πρωί, ώρα Ελλάδος. Η ομάδα παρακολούθησης του διαστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε εκτιμήσει ότι ο πύραυλος θα έφτανε στη Γη στις 02:30 (Παγκόσμια Ώρα). Η διαδρομή του πυραύλου κρίθηκε ιδιαίτερα απρόβλεπτη, οι περισσότεροι Αμερικανοί αστροφυσικοί προέβλεψαν όμως ότι ο πύραυλος θα έπεφτε πάνω από τον Ινδικό Ωκεανό.

Όπως έγραψε, πάντως, λίγο μετά τις 04:00, στο Twitter, o αστροφυσικός του Χάρβαρντ, Τζόναθαν Μακντάουελ, ο πύραυλος ίσως είχε ήδη εισέλθει στη Γη και καταστραφεί. Oι τελευταίες προβλέψεις για τις τοποθεσίες συντριβής εστίαζαν από την Κόστα Ρίκα μέχρι την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Αγωνία επικρατούσε για το εάν τα θραύσματα του πυραύλου θα έπεφταν σε κατοικημένη περιοχή. Εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο, οι επιπτώσεις θα ήταν αντίστοιχες με την πτώση ενός μικρού αεροσκάφους.

Πολλά σενάρια είχαν διατυπωθεί για τη θέση επανεισόδου του πυραύλου, με ταχύτητα 30 χιλιάδων χλμ/ώρα. Υπήρχε και μια μεγάλη πιθανότητα το επίμαχο σημείο να μην γινόταν ποτέ γνωστό και αυτό γιατί ο πύραυλος πιθανόν, εξαιτίας της τριβής, να καιγόταν κατά την επανεισδοχή.

Everyone else following the #LongMarch5B re-entry can relax. The rocket is down. You can see all relevant information and updates here on Twitter/Facebook, so there is no need to keep visiting the space-track dot org website.

— Space-Track (@SpaceTrackOrg) May 9, 2021