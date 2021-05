Εμβολιασμός ΕΕ: Έκλεισε η συμφωνία ΕΕ – Pfizer/Biontech

Έκλεισε η συμφωνία της Κομισιόν με τις Pfizer/BioNtech για 1,8 δισ. δόσεις εμβολίων για το διάστημα 2021-2023 όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

«Είμαι χαρούμενη που ανακοινώνω ότι η Κομισιόν μόλις ενέκρινε συμφωνία για 900 εκ. δόσεις (+900 εκ. επιπλέον) με την Pfizer/BioNtech για 2021-2023. Θα ακολουθήσουν κι άλλα συμβόλαια κι άλλες τεχνολογίες εμβολίων» έγραψε η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν με ανάρτησή της στο twitter.

Την ίδια ώρα, η Κομισιόν διεξάγει συνομιλίες και με τις Moderna Inc., Novavax Inc. και Valneva SE για πρόσθετες δόσεις, με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να σημειώνει προ ημερών ότι αναμένει μέχρι τον Ιούλιο να είναι διαθέσιμες αρκετές δόσεις όλων των εγκεκριμένων εμβολίων για τον εμβολιασμό του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Happy to announce that @EU_Commission has just approved a contract for guaranteed 900 million doses (+900 million options) with @BioNTech_Group @Pfizer for 2021-2023.

Other contracts and other vaccine technologies will follow.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 8, 2021