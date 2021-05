Μισισίπι ανεμοστρόβιλος: Σοβαρές καταστροφές σε κτίρια και ηλεκτροδότηση

Ανεμοστρόβιλος σάρωσε την πόλη Τούπελο στις νότιες ΗΠΑ, χθες, διαλύοντας τις στέγες σπιτιών, ξεριζώνοντας δέντρα και προκαλώντας ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, ωστόσο προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες. «Τα συνεργεία διάσωσης αξιολογούν αυτή τη στιγμή το μέγεθος της καταστροφής», ανέφερε το γραφείο του δημάρχου σε μια ανακοίνωση στο Facebook, προτρέποντας τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Φωτογραφίες και βίντεο, που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν τις στέγες πολλών σπιτιών και κτιρίων να έχουν καταστραφεί, κολώνες ηλεκτροδότησης να έχουν πέσει και δρόμους στην πόλη του Μισισίπι να έχουν κατακλυστεί από συντρίμμια.

Ο ανεμοστρόβιλος προκάλεσε, επίσης, ζημιές στην κομητεία Πόντοτοκ και την πόλη Καλχούν, μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο WTVA. «Η πόλη Καλχούν επλήγη σκληρά απόψε», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Γκρεγκ Πόλαν, στο Facebook. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα αναμένεται να μετακινηθούν ανατολικά, στο βόρειο Μισισίπι και το νοτιοδυτικό Τενεσί, σήμερα, προειδοποιεί η μετεωρολογική υπηρεσία.

Some of the worst tornado damage I’ve seen here in Calhoun City is at this gas station. Just covered in sheets of twisted mettle, electrical wiring and debris. pic.twitter.com/n0BvTIFaXe — Stephen Pimpo (@spimpojr) May 3, 2021

Incredible drone footage of a large violent multi-vortex #Tornado which ripped through trees near Yazoo City in Mississippi state, USA yesterday https://t.co/Jt2Qj0eWPZ — Nick's Weather Eye (@NickJF75) May 3, 2021