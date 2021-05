Θράκη: Επίσκεψη του Γιαβούζ Σελίμ Κιράν

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατόπιν εντολής του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο υφυπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Γιαβούζ Σελίμ Κιράν θα επισκεφθεί τη Θράκη. Ο Τούρκος αξιωματούχος θα φτάσει αεροπορικώς στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι της Τετάρτης 5 Μαΐου, όπου θα τον υποδεχθεί ο πρεσβευτής της Τουρκίας στην Αθήνα Μπουράκ Οζούγκεργκιν. Μαζί θα αναχωρήσουν για τη Θράκη, με πρώτη προγραμματισμένη συνάντηση στην Κομοτηνή όπου θα δει τον ψευτομουφτή και παράγοντες της μουσουλμανικής μειονότητας. Θα επισκεφτεί επίσης το 1ο μειονοτικό δημοτικό σχολείο της πόλης και θα διανυκτερεύσει στην πρωτεύουσα της Ροδόπης.

Την Πέμπτη 6 Μαΐου θα αναχωρήσει για την Ξάνθη, όπου θα συναντηθεί με τον τοπικό ψευτομουφτή και θα επισκεφτεί το μειονοτικό Γυμνάσιο-Λύκειο της πόλης. Στη συνέχεια, θα μεταβεί στο Διδυμότειχο όπου θα επισκεφτεί το ιστορικό τέμενος Βαγιαζήτ, το οποίο αναστυλώνεται μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2017 και θα αναχωρήσει οδικώς για την Τουρκία. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο πως η επίσκεψη έχει ως στόχο να τονώσει το πεσμένο ηθικό των παραγόντων της μειονότητας που είναι «πιόνια» του τουρκικού προξενείου Κομοτηνής. Επίσης αναμένεται να: ζητήσει την εφαρμογή από την Ελλάδα των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την αυτοαποκαλούμενη και παράνομη «Τουρκική» Ενωση Ξάνθης, να αναδείξει τη μη συντήρηση και αναστήλωση οθωμανικών μνημείων από την Ελλάδα και τέλος να απαιτήσει καλύτερες συνθήκες για τη μειονοτική εκπαίδευση και τη διεξαγωγή εκλογών Σχολικών Εφορειών.

Παράγοντες του ελληνικού ΥΠΕΞ εκτιμούν ότι η επίσκεψη πραγματοποιείται για το «θεαθήναι» καθώς οι ειδικές συνθήκες της πανδημίας απαγορεύουν φαινόμενα μαζικής προσέλευσης στις συναντήσεις του υφυπουργού. Υπενθυμίζεται ότι ο Κιράν είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων όταν τον Μάρτιο του 2019, αναφερόμενος στους εκ Τουρκίας προερχόμενους μετανάστες στον Εβρο, έκανε λόγο για «συνθήκες Αουσβιτς» στην περιοχή. «Οι Ελληνες παίρνουν τα χρήματα, τα τηλέφωνα, τις ταυτότητες και τα ρούχα αθώων μεταναστών που θέλουν να περάσουν τα σύνορα για να κατευθυνθούν στην Ευρώπη και τους στέλνουν πίσω» είχε γράψει. «Η Ελλάδα και η Ευρώπη παριστάνουν τις στρουθοκαμήλους» προσέθετε, συνοδεύοντας την ανάρτησή του στο Twitter με σειρά φωτογραφιών που κατά κόρον έχουν χρησιμοποιήσει τουρκικά κυβερνητικά ΜΜΕ για να στηρίξουν την προπαγάνδα και την πολιτική του Ερντογάν.

