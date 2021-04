Καινούργιου – Φίλιππος σχέση: Η ρομαντική έκπληξη παραμονές των γενεθλίων της

Τα γενέθλια της θα γιορτάσει το Μεγάλο Σάββατο η Κατερίνα Καινούργιου. Η γνωστή παρουσιάστρια κλείνει τα 36 της χρόνια ωστόσο οι εκπλήξεις ξεκίνησαν νωρίτερα. Ο σύντροφος της Κατερίνας Καινούργιου, Φίλιππος Τσαγκρίδης, της έκανε μια ρομαντική έκπληξη, αφού κατά τη διάρκεια της βόλτας τους με τα ποδήλατα, την αιφνιδίασε με μια εντυπωσιακή τούρτα, η οποία ήταν διακοσμημένη με πολύχρωμα λουλούδια, αλλά και ένα ποτήρι λευκό κρασί.

Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram, την τούρτα υπερπαραγωγή που της πήρε ο Φίλιππος Τσαγκρίδης και έγραψε: «Pre Birthday Surprise. Thank you my love».