Προσβολή Ερντογάν: Συνελήφθη 14χρονος επειδή τα «έβαλε» με τον Τούρκο πρόεδρο

Ένας 14χρονος, Σερχάτ Τας συνελήφθη στην Τουρκία για «προσβολή του προέδρου Ερντογάν και άλλων πολιτικών» για βίντεο που ανέβασε στα social media. «Ευτυχώς το παιδί μου δεν έκλεψε, δεν συμμετείχε σε κάποιο επαίσχυντο έγκλημα, συνέλαβαν ένα παιδί 13-14 ετών μόνο και μόνο επειδή μοιράστηκε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν αξίζουμε αυτήν τη μεταχείριση», είπε ο πατέρας του 14χρονου με δηλώσεις του στα τούρκικα ΜΜΕ.

Μάλιστα, ο πατέρας του 14χρονου τόνισε πως η δημοσιοποίηση του συγκεκριμένου βίντεο ήταν απλά μια χιουμοριστική πράξη στην οποία είχαν προβεί πάρα πολλοί χρήστες των social media πριν από αυτόν. «Διέλυσαν την ψυχολογία του παιδιού μου. Το παιδί μου δεν έκλεψε, δεν ενεπλάκη σε κάποια εγκληματική δραστηριότητα, απλά ανέβασε κάτι στα social media», πρόσθεσε ο πατέρας του 14χρονου.

Σε προκλητικά σχόλια για την Κυπριακή Δημοκρατία προχώρησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την μουσουλμανική προσευχή της Παρασκευής.

Σχολιάζοντας την έκβαση της Πενταμερούς στη Γενεύη και τη σύγκληση νέας διάσκεψης εντός τριμήνου για το Κυπριακό από τον ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ο Τούρκος πρόεδρος κατηγόρησε την ελληνοκυπριακή πλευρά για «ανεντιμότητα»: «Δεν εμπιστεύομαι τη “Νότια Κύπρο”, δεν τους πιστεύω. Ουδέποτε υπήρξαν έντιμοι. Τώρα θα ξαναγίνουν συνομιλίες μετά από δύο-τρεις μήνες. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Είπαν ψέμματα, εξαπάτησαν και δεν σεβάστηκαν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Τώρα ξανακάνουν τα ίδια. Αν λειτουργήσουν με ακεραιότητα, θα φερθούμε κι εμείς έντιμα. Δεν μπορούμε να φθάσουμε σε συμφωνία αν δεν συμπεριφερθούν έντιμα», δήλωσε, σύμφωνα με το τουρκικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Anadolu.

#BREAKING Turkish President Erdogan on Cyprus talks in Geneva this week: I don't trust Southern Cyprus. They have never acted honestly

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) April 30, 2021