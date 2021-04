Ιβάνκα Τραμπ – Νέα Υόρκη: Βόλτα συνοδεία μυστικών πρακτόρων

Η μεγαλύτερη κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα επέστρεψε στη Νέα Υόρκη μετά από την αποχώρηση του πατέρα της από τον Λευκό Οίκο. Η επιχειρηματίας εντοπίστηκε στο Μανχάταν, φορώντας ένα τζιν παντελόνι καμπάνα σε μπλε χρώμα ψιλόμεσο, υπό το άγρυπνο βλέμμα των μυστικών υπηρεσιών. Η προστασία των τεσσάρων ενήλικων παιδιών του πρώην πρόεδρου και οι δύο σύζυγοι, επεκτάθηκε πέραν της θητείας του μέχρι τον Ιούλιο, ένα ακριβό προνόμιο για τους Αμερικανούς φορολογούμενους.

Η 39χρονη κόρη του Ντόναλντ Τραμπ από την πρώτη του σύζυγο, Ιβάνα, φορούσε μάσκα στο πρόσωπό της καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας στην πόλη, ενώ κρατούσε μια λευκή δερμάτινη τσάντα και φορούσε σκούρα γυαλιά ηλίου. Η Ιβάνκα Τραμπ και ο σύζυγός της Τζάρεντ Κούσνερ, μετά την αναχώρησή τους από την Ουάσιγκτον, μετακόμισαν σε ένα πολυτελές διαμέρισμα στο Μαϊάμι με πανοραμική θέα στον Ατλαντικό Ωκεανό, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Το διαμέρισμα, σύμφωνα με το ΑΠΕ, ανήκει στο πολυτελές σύμπλεγμα «Τhe Arte», στη γειτονιά του Surfside στο Μαϊάμι, και το νοίκιασαν για ένα χρόνο, αναφέρει η Dailymail.

Αγόρασαν ακόμα από τον Χούλιο Ιγκλέσιας, ένα οικόπεδο 7.000 τμ στο ιδιωτικό νησί Indian Creek -με το παρατσούκλι «Το καταφύγιο των δισεκατομμυριούχων»- έναντι 32 εκατ. δολαρίων, το οποίο βρίσκεται μόλις μία ώρα μακριά από το θέρετρο του Τραμπ, Mar-a-Lago. Η επιχειρηματίας και στενή σύμβουλος του τέως προέδρου και ο σύζυγός της φημολογείται ότι δεν έχουν εγκαταλείψει τις πολιτικές τους φιλοδοξίες. Η πρώτη φωτογραφία που μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο, ήταν όταν έκαναν την πρώτη δόση του εμβολίου σε ένα τοπικό κέντρο κοντά στο σπίτι τους στο Μαϊάμι. Είναι το πρώτο μέλος της τέως «Πρώτης Οικογένειας των ΗΠΑ» που δημοσίευσε τον εμβολιασμό της ενθαρρύνοντας τους πολίτες να εμβολιαστούν.

