Ερντογάν – Μισέλ ΕΕ: «Θετική ατζέντα μόνο αν υπάρξει πρόοδος»

«Οι σχέσεις με την Τουρκία είναι δύσκολες εδώ και χρόνια», ανέφερε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ μιλώντας στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επισημαίνοντας ότι τον Μάρτιο η Ε.Ε. παρουσίασε μια ατζέντα θετική, αναλογική και αναστρέψιμη για την Τουρκία.

Σε ό,τι αφορά στην συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σημείωσε ότι με την Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν ενημέρωσαν τον Ταγίπ Ερντογάν ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να «βάλει στο τραπέζι μια θετική ατζέντα, αλλά αναλογική και αναστρέψιμη» επισημαίνοντας ότι απαιτείται πρόοδος σε διάφορους τομείς όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι σχέσεις με την Ελλάδα και το Κυπριακό.

Σχετικά με το «σκάνδαλο του καναπέ», ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τόνισε ότι έχει εκφράσει τη λύπη του δημόσια, ενώ για το εάν έπρεπε να ενεργήσει διαφορετικά σημείωσε ότι αποφάσισε να μην ενεργήσει, αλλιώς για να μην προκληθεί σοβαρότερο επεισόδιο. Παράλληλα, ο Σαρλ Μισέλ εξέφρασε «την πλήρη δέσμευσή» του στη στήριξη των γυναικών και στην ισότητα των φύλων.

Η ΕΕ δεν θα δεχθεί στενότερους δεσμούς με την Τουρκία εάν ο Ταγίπ Ερντογάν δεν αλλάξει πορεία, υπογραμμίζει ο επικεφαλής της Κ.Ο. του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ, με ανάρτηση στο twitter.

«Δεν μπορούμε να ανοίξουμε νέο κεφάλαιο με την Τουρκία και δεν θα δεχτούμε στενότερους δεσμούς, εάν ο πρόεδρος Eρντογάν δεν αλλάξει πορεία», ανέφερε ο Μάνφρεντ Βέμπερ. Συμπλήρωσε ότι «οι συνομιλίες για το Κυπριακό στη Γενεύη και οι συνομιλίες με την Ελλάδα είναι σημαντικές για εμάς, για να δούμε αν η Άγκυρα είναι πραγματικά έτοιμη για διάλογο. Η μπάλα είναι στο γήπεδό τους».

Παράλληλα, εκφράζει την πλήρη στήριξή του στην «έκκληση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σήμερα για ίση μεταχείριση των γυναικών και των ανδρών σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των ανώτατων κυβερνητικών θέσεων». «Οι αξίες μας πρέπει να είναι σήμα τιμής όταν είμαστε στο εξωτερικό και όχι πηγή διχασμού στο σπίτι», καταλήγει.

We cannot open a new chapter with #Turkey & will not accept closer ties, if President #Erdogan does not change course. The #Cyprus talks in Geneva & the talks with #Greece are important for us to see if Ankara is really ready for dialogue. The ball is in their court. #EastMed pic.twitter.com/PV6Y8L86Nj

