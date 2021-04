Oscars 2021 νικητές: Ποιοι κατάφεραν να κερδίσουν

Είδαμε μια τελείως διαφορετική τελετή απονομής για τα Oscars 2021, να εκτυλίσσεται σε μια από τις πιο δύσκολες χρονιές. Η 93η απονομή των βραβείων Οσκαρ αποτελεί κομμάτι αυτής της ιστορικής περιόδου. Στην τελετή ίσχυαν όλα τα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού, και στο κόκκινο χαλί είδαμε να κρατούνται και οι ανάλογες αποστάσεις. Η ιδέα του κεντρικού παραγωγού της τελετής, Στίβεν Σόντερμπεργκ, ήταν τα Οσκαρ να δοθούν φέτος σαν να βλέπαμε μια ταινία.

Η βραδιά είχε αρκετό γέλιο, συγκινήσεις και φυσικά τις κορυφαίες ταινίες και ηθοποιούς, αλλά και πολλά απρόοπτα, όπως το ότι δόθηκε το Οσκαρ Καλύτερης Ταινίας χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ακόμη η τελετή. Τα φαβορί ήταν και αυτά που πήραν τη νίκη στις κατηγορίες Α’ και Β’ Γυναικείου ρόλου, με τις Frances McDormand και Yuh-Jung Youn στα «Nomadland» και «Minari», αντίστοιχα. Τα φαβορί Κάρεϊ Μάλιγκαν για το «Promising Young Woman» και Βαϊόλα Ντέιβις για το «Ma Rainey’s Black Bottom», ενώ το Οσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου κέρδισε ο Αντονι Χόπκινς για το «The Father» του Φλόριαν Ζέλερ. Ο Αντονι Χόπκινς δεν βρισκόταν παρών – ούτε στο τμήμα που είχε στηθεί στο BFI του Λονδίνου.

Όλοι οι νικητές

Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο

Judas and the Black Messiah

Minari

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο

Borat Subsequent Moviefilm

The Father

Nomadland

One Night in Miami

The White Tiger

Καλύτερη Διεθνής Ταινία

Another Round (Δανία)

Better Days (Κίνα)

Collective (Ρουμανία)

The Man Who Sold His Skin (Τυνησία)

Quo Vadis, Aida (Βοσνία Ερζεγοβίνη)

Β’ Ανδρικού Ρόλου

Sacha Baron Cohen, The Trial of the Chicago 7

Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah

Leslie Odom Jr., One Night in Miami

Paul Raci, Sound of Metal

Lakeith Stanfield, Judas and the Black Messiah

Καλύτερου Μακιγιάζ

“Emma”

“Hillbilly Elegy”

“Ma Rainey’s Black Bottom”

“Mank”

“Pinocchio”

Καλύτερη Ενδυματολογία

Emma

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

Mulan

Pinocchio

Καλύτερης Σκηνοθεσίας

Thomas Vinterberg, Another Round

David Fincher, Mank

Lee Isaac Chung, Minari

Chloé Zhao, Nomadland

Emerald Fennell, Promising Young Woman

Καλύτερου Ήχου

Greyhound

Mank

News of the World

Soul

Sound of Metal

Καλύτερη ταινία μικρού μήκους

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

White Eye

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους

Burrow

Genius Loci

If Anything Happens I Love You

Opera

Yes People

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Onward

Over The Moon

A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon

Soul (Pete Docter)

Wolfwalkers

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους

Colette

A Concerto is a Conversation

Do Not Split

Hunger Ward

A Love Song for Latasha

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

Collective

Crip Camp

The Mole Agent

My Octopus Teacher

Time

Καλύτερα Ειδικά Εφέ

Love and Monsters

The Midnight Sky

Mulan

The One and Only Ivan

Tenet

Β’ Γυναικείου Ρόλου

Maria Bakalova, Borat Subsequent Moviefilm

Glenn Close, Hillbilly Elegy

Olivia Colman, The Father

Amanda Seyfried, Mank

Yuh-Jung Youn, Minari

Σχεδιασμός Παραγωγής

The Father

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

News of the World

Tenet

Καλύτερη Φωτογραφία

Judas and the Black Messiah

Mank (Erik Messerschmidt)

News of the World

Nomadland

The Trial of the Chicago 7

Καλύτερο Μοντάζ

The Father (Γιώργος Λαμπρινός)

Nomadland (Chloe Zhao)

Promising Young Woman (Frederick Thoraval)

Sound of Metal (Darius Marder)

The Trial of the Chicago 7 (Alan Baumgarten)

Καλύτερο Soundtrack

Da 5 Bloods

Mank

Minari

News of the World

Soul (Atticus Ross, Trent Reznor, Jon Batiste)

Καλύτερο Τραγούδι

“Fight for You”, Judas and the Black Messiah

“Hear My Voice,” The Trial of the Chicago 7

“Husavik,” Eurovision Song Contest: The Story of the Fire Saga

“Io Si (Seen),” The Life Ahead

“Speak Now,” One Night in Miami

Καλύτερη Ταινία

The Father

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Α’ Γυναικείου Ρόλου

Viola Davis, Ma Rainey’s Black Bottom

Andra Day, The United States vs. Billie Holiday

Vanessa Kirby, Pieces of a Woman

Frances McDormand, Nomadland

Carey Mulligan, Promising Young Woman

Α’ Ανδρικού ρόλου

Riz Ahmed (Sound of Metal)

Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom)

Anthony Hopkins (The Father)

Gary Oldman (Mank)

Steven Yeun (Minari)