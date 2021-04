Μπάιντεν Γενοκτονία Αρμενίων: «Οι ΗΠΑ παραμορφώνουν τα ιστορικά γεγονότα»

Για άρνηση και παραμόρφωση των ιστορικών γεγονότων κατηγόρησε τον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, αναφερόμενος στην αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων από τις ΗΠΑ.

Ο Ακάρ τόνισε πως «η ιστορία δεν μπορεί να ξαναγραφεί με τέτοιες πολιτικές εξηγήσεις» και αναρωτήθηκε τι άλλαξε από πέρσι όταν και η αμερικανική διοίκηση δεν είχε κάνει αυτές τις δηλώσεις. «Είναι απαράδεκτο και άχρηστο να εξαγάγουμε εχθρότητα από την Ιστορία και να δημιουργούμε νέες αντιθέσεις. Τα ιστορικά γεγονότα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μέσο σύγκρουσης, δεν πρέπει να πολιτικοποιούνται» είπε.

Στην συνέχεια ο Τούρκος υπουργός Άμυνας είπε πως η απόφαση της Ουάσιγκτον επηρεάζει αρνητικά και τις σχέσεις της Τουρκίας με την Αρμενία. Τονίζει δε μάλιστα πως η αμερικανική διοίκηση επηρεάστηκε από την αρμενική διασπορά στις ΗΠΑ καθώς και άλλους κύκλους ενώ σημείωσε πως οι ΗΠΑ με την απόφαση αυτή αρνούνται τις δικές τους ιστορικές υπογραφές και τα έγγραφα χαρακτηρίζοντας την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων ως μία «απροσεξία» των ΗΠΑ.

Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον Αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρα μετά την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, διαβιβάζοντας την «έντονη αντίδραση» της Τουρκίας για την κίνηση της Ουάσινγκτον. Το τουρκικό ΥΠΕΞ σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι ο υφυπουργός Εξωτερικών Σεντάτ Ονάλ είπε στον πρεσβευτή των ΗΠΑ Ντέιβιντ Σάτερφιλντ ότι η ανακοίνωση των ΗΠΑ δεν έχει καμία νομική βάση και ότι η Άγκυρα «την απορρίπτει, την βρίσκει απαράδεκτη και την καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο». Ανέφερε ότι η ανακοίνωση προκαλεί «πλήγμα στις σχέσεις που θα είναι δύσκολο να επιδιορθωθεί». Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη αντίδραση ήρθε χθες από τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος τόνισε πως «τα λόγια δεν αλλάζουν και δεν ξαναγράφουν την ιστορία».

“Words cannot change or rewrite history.”

We have nothing to learn from anybody on our own past. Political opportunism is the greatest betrayal to peace and justice.

We entirely reject this statement based solely on populism.#1915Events

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 24, 2021