Elephant walk Ηνίοχος 2021: Η επιβλητική τροχοδόμηση που έκανε τον γύρο του κόσμου

Ο «Ηνίοχος 21» είναι πλέον παρελθόν και σε λίγο αρχίζει ο σχεδιασμός για την επόμενη μεγάλη άσκηση. Αν κρίνει κανείς από τις εντυπώσεις που αποκόμισαν οι πιλότοι των χωρών που έλαβαν μέρος, θεωρείται πολύ πιθανό η συμμετοχή στον «Ηνίοχο 22» να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Είναι χαρακτηριστική η φράση που είπε ο πιλότος ενός Rafale C της Γαλλικής Armée de l’Air et de l’Espace (AAE): «Τα βουνά της χώρας, οι θάλασσες κάνουν τις αποστολές ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες. Χρειάζεται να προσαρμόσουμε όλες μας τις τακτικές σε όλη αυτή την ποικιλία των τοπίων, και αυτό είναι κάτι που βρίσκουμε εξαιρετικό…». Όλες τις προηγούμενες ημέρες κάνουν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στιγμιότυπα από την άσκηση. Όμως εκείνο που εντυπωσίασε και φαίνεται πως «έκλεψε τις εντυπώσεις» ήταν το περίφημο elephant walk, η τροχοδρόμηση πριν την μαζική απογείωση μαχητικών αεροσκαφών.

Σε ό,τι αφορά την απογείωση «elephant walk», χρονολογείται από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν μεγάλοι στόλοι συμμαχικών βομβαρδιστικών πραγματοποιούσαν επιθέσεις με 1.000 αεροσκάφη. Η εικόνα των μαζικών απογειώσεων θύμιζε ελέφαντες που περπατάνε και έτσι πήρε αυτό το όνομα. Με την πάροδο των χρόνων, ενσωματώθηκε στο λεξικό της Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για μία ριψοκίνδυνη μαζική απογείωση αεροσκαφών.

Από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ισπανία ως και τις ΗΠΑ.

Aircraft from several allied countries conduct an 'elephant walk' during INIOCHOS 21, a Hellenic air force-sponsored operational and tactical level field training exercise currently underway at Greece’s fighter weapons school.

