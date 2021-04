Μπάιντεν – Γενοκτονία Αρμενία: Το θερμό ευχαριστώ της Κιμ Καρντάσιαν

Τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ευχαριστεί με ανάρτησή της η Κιμ Καρντάσιαν για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων από την αμερικανική κυβέρνηση. Η γνωστή σελέμπριτι με καταγωγή από την Αρμενία, παλεύει εδώ και χρόνια για αυτή την αναγνώριση, ενώ δεν παραλείπει να τιμά τα ήθη και τα έθιμα της χώρας καταγωγής της, παίρνοντας συχνά, μάλιστα, θέση για θέματα στα οποία εμπλέκεται η πατρίδα των προγόνων της.

Στην ανάρτησή της μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις του Τζο Μπάιντεν, η Κιμ Καρντάσιαν σημειώνει: «Έπειτα από πάνω από έναν αιώνα αγώνα για την αλήθεια και την αναγνώριση, σήμερα ο λαός της Αρμενίας έλαβε αυτή την αναγνώριση στην οποία όλη ελπίζαμε και για την οποία όλοι προσευχόμασταν, με τον πρόεδρο Μπάιντεν να κηρύσσει τη σφαγή 1,5 εκατομμυρίου Αρμενίων το 1915, γενοκτονία. Ήταν ένας τεράστιος αγώνας για την αρμενική κοινότητα και εγώ κάθε χρόνο ένιωθα ότι πλησιάζουμε όλο και πιο κοντά στην αναγνώριση των γεγονότων αυτών ως γενοκτονία, όπως και ήταν. Επιτέλους, αυτή η μέρα ήρθε.

Είμαι τόσο περήφανη για την κληρονομιά των αρμενικών κοινοτήτων και ευγνώμων στον πρόεδρο Μπάιντεν που τίμησε κάθε Αρμένιο και την αλήθεια. Παρόλο που τίποτα, ποτέ, δεν θα φέρει πίσω τους Αρμένιους που δολοφονήθηκαν, ελπίζω οι οικογένειές τους να νιώσουν τώρα ένα αίσθημα ειρήνης. Θα συνεχίσω να τιμώ και να θυμάμαι αυτούς που χάσαμε, κάθε χρόνο τέτοια μέρα, αλλά πλέον θα έχω μέσα μου την ελπίδα ότι μετά την αναγνώριση της Γενοκτονίας, δεν θα αφήσουμε ποτέ ξανά θηριωδίες του παρελθόντος να επαναληφθούν. Ευχαριστώ, πρόεδρε Μπάιντεν, για το κουράγιο σου να πεις αλήθειες που άλλοι επέλεξαν να μην πουν. Κιμ».

Η Κιμ Καρντάσιαν έχει εκφραστεί δημόσια ουκ ολίγες φορές στο παρελθόν, τόσο για τη Γενοκτονία των Αρμενίων, όσο και γενικότερα για θέματα που εμπλέκεται η χώρα, όπως για την πρόσφατη ένοπλη σύρραξη στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. Τον Οκτώβριο του 2019, μάλιστα, είχε μεταβεί στη χώρα καταγωγής της με τα παιδιά, την αδερφή και τα ανίψια της, όπου και είχε βαφτιστεί σε αρμένικη εκκλησία. Την είδηση είχε γνωστοποιήσει η ίδια με ανάρτησή της στο Twitter.

Thank you Armenia for such a memorable trip. So blessed to have been baptized along with my babies at Mother See of Holy Etchmiadzin, Armenia's main cathedral which is sometimes referred to as the Vatican of the Armenian Apostolic Church. This church was built in 303 AD. pic.twitter.com/bUrzHfyh3p

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 10, 2019