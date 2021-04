Τζορτζ Φλόιντ δίκη: Ένοχος για φόνο ο πρώην αστυνομικός Ντέρεκ Σόβιν

Ένοχος για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ κρίθηκε από τους ενόρκους του δικαστηρίου ο πρώην αστυνομικός, Ντέρεκ Σόουβιν. Στον δράστη της δολοφονίας του Τζορτζ Φλόιντ, η οποία προκάλεσε παναμερικανικό ξεσηκωμό και σοβαρότατα επεισόδια σχεδόν στο σύνολο των Αμερικανικών Πολιτειών, αναμένεται να επιβληθεί ποινή κάθειρξης άνω των 40 ετών.

Οι ένορκοι της δίκης του Ντέρεκ Σόβιν, του 45χρονου πρώην αστυνομικού που δικαζόταν για ανθρωποκτονία, ακούσια ανθρωποκτονία και βιαιοπραγία, κρίθηκε ένοχος και για τις τρεις κατηγορίες, όπως ανακοίνωσε το δικαστήριο. Για τις εισαγγελικές αρχές, που κάλεσαν περίπου 40 μάρτυρες να καταθέσουν, ο Φλόιντ πέθανε από ασφυξία, λόγω της πίεσης που του ασκούσε ο Ντέρεκ Σόβιν στον λαιμό και την πλάτη. Ένας μάρτυρας, ο πνευμονολόγος Μάρτιν Τόμπιν, εξήγησε ότι ο Αφροαμερικανός είχε καρδιολογικά προβλήματα αλλά ακόμη και ένας άνθρωπος με καλή υγεία «θα πέθαινε» αν βρισκόταν στην ίδια θέση.

Ο Ντέιβιντ Σουλτς, καθηγητής δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, σχολίασε ότι οι εισαγγελείς «έκαναν πολύ καλή δουλειά», για να δείξουν ότι ο αστυνομικός δεν έδρασε «με ορθολογικό τρόπο». Ο συνήγορος του Σόβιν, ο Έρικ Νέλσον, επιχείρησε στη δική του αγόρευση να προκαλέσει αμφιβολίες στους ενόρκους, οι οποίοι θα έπρεπε στην συνέχεια να αποφασίσουν ομόφωνα για καθεμιά από τις τρεις κατηγορίες.

Ο Έρικ Νέλσον υποστήριξε ότι ο Φλόιντ πέθανε από ανακοπή, λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε, σε συνδυασμό με τη χρήση φεντανύλης και μεθαμφεταμίνης αλλά και επειδή εισέπνευσε καυσαέρια από το περιπολικό όντας ξαπλωμένος στο έδαφος. Είπε επίσης ότι ο πελάτης του περιστοιχιζόταν από ένα «εχθρικό πλήθος» που τον «απειλούσε» και το γεγονός αυτό του απέσπασε την προσοχή από τον Φλόιντ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εκτίμησε χθες ότι η έκβαση της δίκης για τον φόνο από τον λευκό πρώην αστυνομικό της Μινεάπολης Ντέρεκ Σόβιν του 40χρονου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ μπορεί να αποτελέσει «ένα γιγαντιαίο βήμα μπροστά» για να υπάρξει δικαιοσύνη στις ΗΠΑ, στηλιτεύοντας ότι αυτού του είδους οι ετυμηγορίες είναι ακόμη πολύ σπάνιες σε μια χώρα που μαστίζεται από συστημικό ρατσισμό.

«Αυτή η ετυμηγορία μπορεί να είναι ένα γιγαντιαίο βήμα μπροστά στην πορεία προς τη δικαιοσύνη στην Αμερική», είπε ο Μπάιντεν στη διάρκεια σύντομου διαγγέλματός του από τον Λευκό Οίκο.

Για τον Τζο Μπάιντεν, «ο συστημικός ρατσισμός αμαυρώνει την ψυχή του έθνους μας». Η ετυμηγορία στη δίκη του Ντέρεκ Σόβιν, αν και δεν θα «φέρει πίσω» τον «αδελφό και πατέρα» Τζορτζ Φλόιντ, «μπορεί να γίνει» σημείο καμπής, να φέρει «σημαντική αλλαγή», έκρινε καλώντας τους Αμερικανούς να «ενωθούν» στον αγώνα εναντίον των φυλετικών διακρίσεων.

President Joe Biden says what happened to George Floyd "was a murder in the full light of day and it ripped the blinders off for the whole world to see" https://t.co/p5hgquK16x pic.twitter.com/NOOyHvNR7s

— CNN Politics (@CNNPolitics) April 21, 2021