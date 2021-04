Νέα Υόρκη πυροβολισμοί: Επίθεση σε σούπερ μάρκετ, ένας νεκρός και δύο τραυματίες

Ένας άνδρας σκοτώθηκε και άλλοι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς, που σημειώθηκε, σε ένα κατάμεστο από κόσμο σούπερ μάρκετ στο προάστιο του Λονγκ Άιλαντ, στη Νέα Υόρκη, με την αστυνομία να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του υπόπτου που διαφεύγει.

Η επίθεση με πυροβολισμούς σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί τοπική ώρα, στο γραφείο του διευθυντή, που βρισκόταν στον δεύτερο όροφο, στο κατάστημα Stop & Shop στο Δυτικό Χέμπστεντ, δήλωσε ο αστυνομικός διευθυντής της κομητείας Νασάου Πάτρικ Ράιντερ. Ο ύποπτος, ο οποίος ήταν ντυμένος στα μαύρα, έχει αναγνωριστεί από την αστυνομία ως ο Γκάμπριελ ΝτεΓουίτ Ουίλσον, ηλικίας 31 ετών, από το Χέμπστεντ και Λονγκ Μπιτς της Νέας Υόρκης. Είτε είναι νυν είτε πρώην υπάλληλος του Stop & Shop, ανέφερε ο Ράιντερ.

