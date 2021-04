Ισλαμικό Κράτος εκτελέσεις: Ανατριχιαστικό βίντεο από την Αίγυπτο

Ο βραχίονας του Ισλαμικού Κράτους στο Σινά, στην Αίγυπτο, τουφέκισε έναν αιγύπτιο χριστιανό και δύο μέλη φυλής, καταγράφεται σε βίντεο που μεταφορτώθηκε στον ιστότοπο Telegram από την τζιχαντιστική οργάνωση. Από τον Φεβρουάριο του 2018, ο αιγυπτιακός στρατός διεξάγει επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας για να ξεριζώσει τους εξτρεμιστές, ιδίως την «Επαρχία του Σινά» του Ισλαμικού Κράτους, από τη χερσόνησο, ειδικά το βόρειο τμήμα της.

Το ανατριχιαστικό βίντεο διάρκειας 13 λεπτών που μεταφορτώθηκε το Σάββατο από την τζιχαντιστική οργάνωση, που ευθύνεται για σειρά φρικαλεοτήτων, καταγράφει την εκτέλεση τριών ανδρών. Ο ένας εξ αυτών ήταν κόπτης – Αιγύπτιος χριστιανός – ηλικίας 62 ετών, που δολοφονήθηκε αφού τζιχαντιστής καταφέρθηκε εναντίον των μειονοτικών, κατηγορώντας τους πως υποστηρίζουν τον αιγυπτιακό στρατό.

Σε ανακοίνωσή της που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Κυριακή, η κοπτική εκκλησία κατονόμασε τον άνδρα που εκτελέστηκε ως Νάμπιλ Χαμπάσι Σαλάμα, διευκρινίζοντας ότι είχε απαχθεί πριν από πέντε μήνες από «στοιχεία των τακφίρι», χρησιμοποιώντας έναν όρο που αναφέρεται στους σουνίτες εξτρεμιστές. Το Ισλαμικό Κράτος έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια την ευθύνη για πολλές αιματηρές επιθέσεις εναντίον των κοπτών, της μεγαλύτερης χριστιανικής μειονότητας στη Μέση Ανατολή.

Κατά εκτιμήσεις αποτελούν το 10 ως 15% των περίπου 100 εκατομμυρίων κατοίκων της Αιγύπτου, χώρας με πληθυσμό στη μεγάλη πλειονότητά του μουσουλμανικό. Στο ίδιο βίντεο, δύο νέοι, που παρουσιάστηκαν ως μέλη της φυλής Ταραμπίν των Βεδουίνων, εκτελέστηκαν στην έρημο με τη χρήση πυροβόλων όπλων. Οι τζιχαντιστές τους κατηγόρησαν ότι είχαν συμμετάσχει σε μάχες στο πλευρό του αιγυπτιακού στρατού.

Από το 2018, κάπου 970 φερόμενοι ως εξτρεμιστές έχουν σκοτωθεί στο Σινά, όπως και δεκάδες μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Ωστόσο δεν υπάρχει απολογισμός που να έχει επαληθευτεί από ανεξάρτητες πηγές. Η πρόσβαση στο βόρειο Σινά είναι απαγορευμένη στους δημοσιογράφους.

