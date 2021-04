Πρίγκιπας Φίλιππος κηδεία: Με δάκρυα στα μάτια η Βασίλισσα Ελισάβετ

Με δάκρυα στα μάτια και το κεφάλι σκυμμένο ως ένδειξη σεβασμού η Βασίλισσα Ελισάβετ καθώς συνόδευε το φέρετρο του συζύγου της, πρίγκιπα Φίλιππου, στο τελευταίο του ταξίδι από το κάστρο Γουίνδσορ στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου για την κηδεία του δούκα του Εδιμβούργου.

Το φέρετρο του δούκα του Εδιμβούργου ήταν καλυμμένο με την προσωπική του σημαία καθώς και το σπαθί του, το ναυτικό καπέλο του και ένα στεφάνι από λουλούδια, ενώ μεταφέρθηκε επάνω σε ένα αυτοσχέδιο Land Rover.

Η βασίλισσα Ελισάβετ, η οποία υπήρξε παντρεμένη επί 73 χρόνια με τον πρίγκιπα Φίλιππο δεν μπόρεσε να κρύψει την συγκίνησή της, σκουπίζοντας τα δάκρυά της μέσα στο αυτοκίνητο που την οδηγούσε στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Φτάνοντας μπροστά στην εκκλησία, στάθηκε προς στιγμή δίπλα στο φέρετρο του συζύγου της την ώρα που ήχησαν κανονιοβολισμοί σε ανάμνηση του δούκα.

Στην συνέχεια, η Αυτού Μεγαλειότητα οδηγήθηκε στο παρεκκλήσι, δείχνοντας φανερά καταρρακωμένη, όπου και κάθισε μόνη της στο μπροστινό μέρος με σκυμμένο το κεφάλι.

Ακολουθώντας, πίσω από το φέρετρο ήταν η βασιλική πομπή, με επικεφαλής τα παιδιά του πρίγκιπα Φίλιππου, πρίγκιπα Κάρολο – ο οποίος ήταν επίσης συγκινημένος -, η πριγκίπισσα Άννα, ο πρίγκιπας Άντριου και ο πρίγκιπας Έντουαρντ. Τα εγγόνια, συμπεριλαμβανομένων των πρίγκιπα Χάρι και Γουίλιαμ ακολούθησαν, αν και ανάμεσά τους μπήκε ο ξάδερφός τους, Πίτερ Φίλιπς.

