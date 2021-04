Κηδεία Φίλιππου live: Η Βρετανία αποχαιρετά τον Δούκα του Εδιμβούργου

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και με αυστηρούς περιορισμούς πραγματοποιείται αυτήν την ώρα η κηδεία του πρίγκιπα Φίλιππου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές ημέρες σε ηλικία 99 ετών, βυθίζοντας στο πένθος το Ηνωμένο Βασίλειο. Μετά από 73 χρόνια κοινής ζωής με τον άνδρα που σφράγισε τη ζωή της και τη στήριξε όσο κανείς άλλος, η Ελισάβετ της Αγγλίας αποχαιρετά τον αγαπημένο της Φίλιππο. Στο πλευρό της βρίσκονται οι λιγοστοί καλεσμένοι που προσκλήθηκαν στην τελετή, τα παιδιά και τα εγγόνια του βασιλικού συζύγου.

Πριν από λίγη ώρα, το φέρετρο που μεταφέρει την σορό του πρίγκιπα Φίλιππου τοποθετήθηκε πάνω στο ειδικά διαμορφωμένο Land Rover για την βασιλική πομπή που θα καταλήξει στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Κάστρο του Γουίνδσορ. Η βασίλισσα αναχώρησε από την Είσοδο του Μονάρχη του Κάστρου του Γουίνδσορ με το αυτοκίνητο που είναι γνωστό ως State Bentley. Στο ξεκίνημα της νεκρώσιμης ακολουθίας η Βρετανία τήρησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του πρίγκιπα Φίλιππου.

Η κηδεία του Φιλίππου ξεκίνησε στις 17.00 ώρα Ελλάδος. Η τελετή πραγματοποιείται στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, στο Κάστρο του Ουίνδσορ. Το φέρετρο του δούκα του Εδιμβούργου θα μεταφερθεί στο παρεκκλήσι μέσα σε μια τροποποιημένη ειδικά για αυτή την ημέρα Land Rover. Μια μικρή πομπή από εξέχοντα μέλη της βασιλικής οικογένειας συνόδευσε πεζή το φέρετρο καθώς μεταφερόταν στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, με τη βασίλισσα να επιβαίνει σε μια κρατική Bentley.

Τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας και οι λιγοστοί προσκεκλημένοι κατέφθασαν με αυτοκίνητα στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου από το Κάστρο του Ουίνδσορ.

Members of the Royal Family have arrived at St George's Chapel at Windsor Castle for the funeral of the Duke of Edinburgh Prince Philip.

A specially-modified Land Rover hearse, which Prince Philip helped to design, arrives at Windsor Castle as band plays music selected by the Duke of Edinburgh for his funeral https://t.co/x9f4ZMYPAP pic.twitter.com/MFkoCp0UYh

More than 730 members of the armed forces are taking part in Prince Philip's ceremonial funeral https://t.co/fB0ocysQTG pic.twitter.com/2BpNMhcslU

Το πλήθος θρηνούσε για τον πρίγκιπα Φίλιππο και μάλιστα τήρησε ενός λεπτού σιγή κατα τη διάρκεια της κηδείας τους.

Τότε, ξαφνικά, υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας καθώς, μία γυναίκα, γυμνή από τη μέση και πάνω, έκανε την εμφάνισή της.

The Queen arrives at St George's Chapel, where she is greeted by the Dean of Windsor, the Right Reverend David Conner.

Prince Philip's coffin is followed by senior royals, including the Prince of Wales, Princess Royal, and Princes William and Harry.https://t.co/5veRhyq58Z pic.twitter.com/bfU3fuRJpY

