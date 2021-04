Ισραήλ κορονοϊός: Χωρίς μάσκες στους δρόμους από την Κυριακή

Η χρήση προστατευτικής μάσκας για τον νέο κορωνοϊό δεν θα είναι πλέον υποχρεωτική στους εξωτερικούς χώρους, αρχής γενομένης από την Κυριακή, στο πλαίσιο της σταδιακής άρσης των περιορισμών που είχαν εφαρμοστεί για να αντιμετωπιστεί η πανδημία, ανακοίνωσαν απόψε οι ισραηλινές αρχές. Το Ισραήλ ήταν μια από τις πρώτες χώρες του κόσμου που επέβαλαν, από την άνοιξη του 2020, την υποχρεωτική χρήση μάσκας σε δημόσιους χώρους. Τα δεδομένα άλλαξαν τις τελευταίες εβδομάδες, χάρη στην εκστρατεία μαζικού εμβολιασμού. Μέχρι σήμερα έχουν λάβει και τις δύο δόσεις του εμβολίου της Pfizer/BioNTech πάνω από τους μισούς (53%) κατοίκους της χώρας των 9,3 εκατομμυρίων.

«Οι μάσκες φτιάχτηκαν για να μας προστατεύουν από την πανδημία του κορωνοϊού. Όμως αφού οι ειδικοί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η μάσκα δεν είναι αναγκαία στους υπαίθριους χώρους, αποφάσισα να άρω» την υποχρέωση χρήσης της» ανέφερε ο υπουργός Υγείας Γιούλι Εντελστάιν σε ανακοίνωση που εξέδωσε. «Το ποσοστό μολύνσεων είναι πολύ χαμηλό στο Ισραήλ, χάρη στην επιτυχή εκστρατεία ανοσοποίησης και είναι πλέον εφικτό να χαλαρώσουμε τα μέτρα», πρόσθεσε. Ο υπουργός διευκρίνισε πάντως ότι η μάσκα παραμένει υποχρεωτική σε κλειστούς δημόσιους χώρους, όπως για παράδειγμα στα εμπορικά κέντρα.

Στα τέλη Δεκεμβρίου το Ισραήλ ξεκίνησε μια μεγάλη εκστρατεία εμβολιασμού, χάρη στη συμφωνία που πέτυχε με τον αμερικανικό κολοσσό Pfizer. Η εταιρεία απέστειλε γρήγορα εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου της, ζητώντας ως αντάλλαγμα πληροφορίες για τις συνέπειες του εμβολιασμού. Το Ισραήλ έχει τράπεζες δεδομένων με καταγεγραμμένο το ιατρικό ιστορικό των κατοίκων του. Στα μέσα Ιανουαρίου καταγράφονταν περίπου 10.000 μολύνσεις ημερησίως, όμως τις τελευταίες ημέρες τα κρούσματα έχουν μειωθεί σε λιγότερα από 200. Το ποσοστό θετικότητας των διαγνωστικών τεστ ανέρχεται μόλις σε 0,3%.

Το Ισραήλ και η Pfizer «απέδειξαν ότι η πανδημία της Covid-19 μπορεί να νικηθεί από μια μαζική εκστρατεία εμβολιασμού», δήλωσε την Τετάρτη ο πρόεδρος-διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Αλμπερτ Μπουρλά, σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά του με την ευκαιρία της επετείου των 73 ετών από την ανεξαρτησία του Ισραήλ.

Χάρη στη μείωση των μολύνσεων, άνοιξαν και πάλι από τις αρχές Μαρτίου τα εστιατόρια, τα μπαρ και οι παραλίες. Η κυβέρνηση παρουσίασε επίσης το σχέδιό της για την υποδοχή των εμβολιασμένων ξένων τουριστών από τις 23 Μαΐου, έναν χρόνο και πλέον αφού έκλεισε τα σύνορα της χώρας για τα ταξίδια αναψυχής.

