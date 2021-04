Johnson & Johnson εμβόλιο – θρομβώσεις: Αναστέλλονται στις ΗΠΑ οι εμβολιασμοί

Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ και τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) αναμένεται να ζητήσουν τη διακοπή της χορήγησης του μονοδοσιακού εμβολίου της Johnson & Johnson στις ΗΠΑ λόγω περιστατικών θρομβώσεων σε έξι γυναίκες. Οι δύο ομοσπονδιακές αρχές θα σταματήσουν να χρησιμοποιούν το εμβόλιο της J&J σε ομοσπονδιακές υπηρεσίας και θα παροτρύνουν τις Αρχές των πολιτειών να κάνουν το ίδιο, σύμφωνα με αξιωματούχους που ενημερώθηκαν σχετικά με την απόφαση, αναφέρουν οι New York Times.

Today FDA and @CDCgov issued a statement regarding the Johnson & Johnson #COVID19 vaccine. We are recommending a pause in the use of this vaccine out of an abundance of caution.

— U.S. FDA (@US_FDA) April 13, 2021