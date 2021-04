Καπιτώλιο επίθεση: Δύο νεκροί, ο δράστης κι ένας αστυνομικός

Το Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον έγινε την Παρασκευή στόχος νέας επίθεσης, όταν νεαρός αφροαμερικανός έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε αστυνομικούς, σκοτώνοντας έναν και τραυματίζοντας έναν άλλον, προτού πέσει κι ο ίδιος νεκρός από πυρά των δυνάμεων επιβολής της τάξης. Ο πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, δήλωσε «συγκλονισμένος» από το συμβάν, που σημειώθηκε σχεδόν τρεις μήνες μετά την πολύνεκρη επίθεση στην έδρα του ομοσπονδιακού Κογκρέσου από οπαδούς του προκατόχου του, Ντόναλντ Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων οπαδών της άκρας δεξιάς.

Αυτή τη φορά, η επίθεση φαίνεται πως είχε διαφορετικά κίνητρα. Η αστυνομία δεν έχει κατονομάσει επίσημα τον δράστη, που βγήκε από το αυτοκίνητο κραδαίνοντας μαχαίρι, προτού πέσει νεκρός. Όμως, αμερικανικά ΜΜΕ ανέφεραν πως επρόκειτο για τον Νόα Γκριν, 25χρονο Αφροαμερικανό. Μετέδωσαν τη φωτογραφία του και φωτογραφίες αναρτήσεων στον λογαριασμό του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook, στις οποίες εξέφραζε τη συμπάθειά του για τον ηγέτη του κινήματος «Έθνος του Ισλάμ», τον Λούις Φάρακαν, που επικρίνεται συχνά για τις αντισημιτικές δηλώσεις του.

Η διεύθυνση του ιστότοπου αντέδρασε το βράδυ δημοσιοποιώντας ανακοίνωση στην οποία τονίζει πως απενεργοποίησε τους λογαριασμούς του φερόμενου ως δράστη στο Facebook και στο Instagram και διαμηνύει πως θα αφαιρεί «κάθε» ανάρτηση που «εξυμνεί» ή «υποστηρίζει» «την επίθεση ή τον ύποπτο». Και άλλες λεπτομέρειες για τον φερόμενο ως δράστη άρχισαν να κυκλοφορούν χθες βράδυ. Το πανεπιστήμιο Christophe Newport επιβεβαίωσε ότι ο Νόα Γκριν είχε πάρει πτυχίο στα οικονομικά από το ίδρυμα αυτό της Βιρτζίνιας το 2019.

BREAKING: At least 1 person down outside the U.S. Capitol pic.twitter.com/kz4Opkbmc6

— BNO News (@BNONews) April 2, 2021