Γυμναστήρια κορονοϊός: Δωρεάν συνδρομή σε όσους… δεν κάνουν το εμβόλιο

Οι Φρανκ Τρουμπέτι και Ίαν Σμιθ, ιδιοκτήτες του γυμναστηρίου Ατίλις, στην περιοχή Bellmawr του Νιού Τζέρσεϊ, προχώρησαν την περασμένη Τρίτη σε μια ανακοίνωση που νόμιζες θα ήταν… τρολ, αλλά ήταν πέρα για πέρα αληθινή. Ο Σμιθ επιβεβαίωσε μέσω Twitter, πως επιχειρώντας να κοντράρει την αλυσίδα εστίασης Krispy Creme, η οποία προσφέρει δωρεάν ντόνατς σε όποιον προσκομίσει αποδεικτικό εμβολιασμού, η επιχείρηση του θα κάνει το αντίθετο: θα προσφέρει δωρεάν συνδρομή σε όποιον αποδείξει έμπρακτα την άρνησή του να εμβολιαστεί.

Αν και δεν είναι μέχρι στιγμής σαφές πως μπορεί κάποιος πελάτης του γυμναστηρίου να αποδείξει την μη παρουσία του σε κλήση για εμβολιασμό, οι ιδιοκτήτες επιμένουν στην προσφορά τους, παρά τα δεκάδες αρνητικά μηνύματα στο Twitter. Τον περασμένο Αύγουστο, το δημοτικό συμβούλιο της περιοχής που εδρεύει το γυμναστήριο, είχε προχωρήσει στην προσωρινή κατάσχεση της άδειας λειτουργίας του, όταν οι δύο ιδιοκτήτες επέμειναν να διατηρούν ανοιχτή την επιχείρηση τους, παρά τα αυστηρά μέτρα lockdown. Ένα μήνα πριν, είχαν συλληφθεί με την κατηγορία της αντίστασης κατά της αρχής, όταν τους είχε ζητηθεί να κλείσουν την επιχείρηση τους και είχαν αρνηθεί.

In light of @krispykreme giving free donuts for receiving the CVD shot, here at @TheAtilisGym we are giving out free memberships to all who don’t get vaccinated. We believe in health – the real way – exercise, good diet, plenty of Vitamin D, Zinc, and an environment to destress.

