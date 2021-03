Πλοίο Σουέζ – αποκόλληση: Το τρολάρισμα του Ηλία Μόσιαλου στο facebook

Με μπόλικη δόση χιούμορ ο καθηγητής Ηλίας Μόσιαλος καταθέτει μέσω social media τη δική του “πρόταση” για την αποκόλληση του πλοίου Ever Given από τη Διώρυγα του Σουέζ. Ο κ. Μόσιαλος έχει εμπνευσθεί από τη διώρυγα της Κορίνθου. Πιο συγκεκριμένα, έχει ανεβάσει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook μία φωτογραφία με πλοίο το οποίο ρυμουλκείται στη διώρυγα της Κορίνθου. Ο καθηγητής συνοδεύει την ανάρτησή του γράφοντας “δεν ρωτάνε και εμάς που έχουμε βρει την τέλεια πατέντα”.

Μετά από έξι ολόκληρες μέρες που παρέμενε «σφηνωμένο» στη Διώρυγα του Σουέζ, το τεράστιο πλοίο Ever Given πλέει ξανά, έβαλε μπροστά τις μηχανές του και διασφαλίζεται πως θα μπορέσει να συνεχίσει ομαλά το ταξίδι του, ανέφερε η εταιρεία Inchcape Shipping Services, εξέλιξη που γεννά ελπίδες πως η πολυσύχναστη θαλάσσια οδός θα επανέλθει σε κανονική λειτουργία σύντομα. Το σκάφος μήκους 400 μέτρων και εκτοπίσματος 220.000 τόνων κατορθώθηκε να επανέλθει σε πλεύση στις 04:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και «διασφαλίζεται», ανέφερε η Inchcape, η οποία παρέχει διάφορες ναυτιλιακές υπηρεσίες σε διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με το Reuters και άλλα διεθνή MME. Για «μερικό απεγκλωβισμό κάνει λόγο το Bloomberg, ενώ Γαλλικό Πρακτορείο μεταδίδει ότι το σκάφος έχει ξεκινήσει να κινείται.

H σημαντική αυτή εξέλιξη, σύμφωνα με το πρακτορείο, προέκυψε μετά από την αφαίρεση πάνω από 27.000 κυβικών μέτρων άμμου από τις όχθες του ποταμού τα περασμένα 24ωρα. Τα ρυμουλκά και τα συνεργεία στην περιοχή εργάζονταν ασταμάτητα τις τελευταίες μέρες προκειμένου να απεγκλωβίσουν το φορτηγό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που είχε προσαράξει διαγώνια στη Διώρυγα του Σουέζ από την 23η Μαρτίου, παρεμποδίζοντας πλήρως την κυκλοφορία. Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν το πρυμναίο τμήμα του σκάφους να έχει στρίψει, ανοίγοντας το κανάλι. Σε άλλα βίντεο, που δεν ήταν δυνατό να επαληθευτούν άμεσα, ακούγονται επευφημίες πληρωμάτων και κόρνες άλλων πλοίων που πανηγυρίζουν. Ο εξειδικευμένος ιστότοπος εντοπισμού πλοίων Vessel Finder μετέβαλε την κατάσταση του Ever Given σε «εν πλω».

#BREAKING As the sun rises in Egypt, so too does the Ever Given. Six days after getting stuck bystander video shows the container ship once again floating. pic.twitter.com/Cv7vFTuBy3

— Mackay Taggart (@mackaytaggart) March 29, 2021