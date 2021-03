Πλοίο Σουέζ τώρα: Το «Ever Given» άρχισε να κινείται – Πώς κόλλησε στη Διώρυγα

Έπειτα από μία εβδομάδα ακινησίας το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «Ever Given», έχει αρχίσει να κινείται ξανά. Όπως ανέφερε πηγή με γνώση του θέματος, το πλοίο, μήκους 400 μέτρων, έβαλε μπροστά τις μηχανές του και έχει πλέον ευθυγραμμιστεί, ενώ αναμένεται να υποβληθεί και σε ελέγχους, δημιουργώντας ελπίδες ότι η θαλάσσια οδός στη Διώρυγα του Σουέζ θα ανοίξει ξανά. Πάντως, ο διευθύνων σύμβουλος της Boskalis, της μητρικής εταιρείας της ναυτιλιακής Smit Salvage που βοήθησε στην αποκόλληση του πλοίου, δήλωσε στο ολλανδικό ραδιόφωνο πως η ολοκλήρωση της επιχείρησης «δεν θα είναι περίπατος στο πάρκο».

Πρόσθεσε ακόμη ότι το απόγευμα της Δευτέρας αναμένεται να φτάσει στο σημείο νέο ρυμουλκό για να βοηθήσει στην πλήρη «απελευθέρωση» του πλοίου. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί επιχείρηση απομάκρυνσης της άμμου και της λάσπης με νερό που θα διοχετευθεί με πίεση κάτω από την πλώρη του πλοίου και σε περίπτωση που η επιχείρηση αποτύχει, δεν αποκλείεται να απομακρυνθούν τα κιβώτια.

Video shows Ever Given is now free on the Suez Canal. #SuezCrisis pic.twitter.com/IT6Dx9i5st — X News Alerts (@XNewsAlerts) March 29, 2021

Τα συγκλονιστικά βίντεο

Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα δείχνει την πρύμνη του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων να έχει στρίψει προς τις όχθες του καναλιού, δημιουργώντας χώρο στο κανάλι. Σε άλλο βίντεο που δεν ήταν εφικτό να εξακριβωθεί άμεσα, ρυμουλκά σκάφη βρίσκονται γύρω από το πλοίο ενώ ακούγονται φωνές που πανηγυρίζουν με αφορμή την εξέλιξη αυτή. Ο εξειδικευμένος ιστότοπος εντοπισμού πλοίων Vessel Finder μετέβαλε την κατάσταση του Ever Given σε «εν πλω». Το «Ever Given», πλοίο με εκτόπισμα 220.000 τόνων, ανήκει στην ιαπωνική Shoei Kisen και το διαχειρίζεται η Evergreen Marine υπό την παναμαϊκή σημαία. Η προσάραξή του εξαιτίας ριπής ανέμου εν μέσω αμμοθύελλας έκλεισε τη Διώρυγα, με αποτέλεσμα 369 σκάφη που σκόπευαν να τη διαπλεύσουν να αποκλειστούν.

#BREAKING: watch celebrations at the Suez Canal following the partial refloatment of the Ever Given, which has stopped traffic at the Canal for several days. Billions of dollars of cargo remain unable to pass until the Ever Given is fully unstuck.

pic.twitter.com/hced66NDkX — Steve Hanke (@steve_hanke) March 29, 2021

Έσκαβαν όλη νύχτα!

Ειδικά συνεργεία έσκαβαν χθες για να απομακρύνουν μέρος της όχθης της Διώρυγας, στην οποία το φορτηγό είχε προσαράξει διαγώνια, ώστε το σκάφος να μπορέσει να πλεύσει ξανά κανονικά, ανέφερε η Αρχή της Διώρυγας του Σουέζ νωρίτερα χθες. Σημειώνεται ότι περίπου το 15% των εμπορευμάτων που διακινούνται μέσω θαλάσσης περνούν από το σημείο αυτό και το «μποτιλιάρισμα» που προκλήθηκε είχε κόστος καθημερινά για το κανάλι περίπου 14-15 εκατομμύρια δολάρια.

Σημειώνεται ότι τουλάχιστον 16 ελληνικά πλοία ήταν χθες στην αναμονή στη Διώρυγα του Σουέζ, όπως δήλωσε ο υπουργός Ναυτιλίας Ιωάννης Πλακιωτάκης, τονίζοντας την προσφορά βοήθειας που απηύθυνε η Ελλάδα στην Αίγυπτο για την αποκόλληση του γιγάντιου πλοίου από την όχθη του καναλιού.

Ελληνική βοήθεια

Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε συνεργασία με το υπουργείο Εξωτερικών προσέφερε από την πρώτη στιγμή βοήθεια στην Αίγυπτο και σε συνεργασία με την Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών, όπως δήλωσε ο κ. Πλακιωτάκης αναφερόμενος στην προσπάθεια αποκόλλησης του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «Ever Given». «Θέλαμε να τονίσουμε με αυτό τον τρόπο ότι είμαστε διαθέσιμοι και έτοιμοι να προσφέρουμε βοήθεια και σε επίπεδο ρυμούλκησης αλλά και βυθοκόρησης», σημείωσε ο κ. Πλακιωτάκης κάνοντας λόγο για «τεράστιο πρόβλημα».

«Πάνω από 10% του παγκόσμιου εμπορίου διακινείται μέσω της διώρυγας του Σουέζ. Η Ελλάδα είναι έτοιμη και με μέσα και προσωπικό να προσφέρει τη βοήθειά της, ενώ δυστυχώς έχουμε 16 ελληνικά πλοία που περιμένουν να διέλθουν της διώρυγας. Πιστεύουμε σύντομα να καταστεί δυνατή η ασφαλήs διέλευση από τη διώρυγα», τόνισε ο υπουργός. Πάνω από 300 πλοία περίμεναν σε ουρά για να περάσουν από τη Διώρυγα, με περίπου 50 να προστίθενται σε καθημερινή βάση.

Sunup in the #Suez & things indeed look different. Video of the #EVERGIVEN's new, less meme-worthy position.pic.twitter.com/qK6dOod7AF — John Scott-Railton (@jsrailton) March 29, 2021

Greetings and appreciation to the Egyptian administration and the Suez Canal Authority for this work pic.twitter.com/dfS8AdDbmn — مًحًـمًدٍ إبرآهّيَـمً Fathelbab (@IbrahemFthelbab) March 29, 2021

Πλοίο Σουέζ: Ο Καντερές εξηγεί στο Cnn τι συνέβη

Στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή βρέθηκε το γιγάντιο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Ever Given, σύμφωνα με τον πρώην διευθυντή προγνώσεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, μετεωρολόγο και φυσικό Νίκο Καντερέ, γεγονός που οδήγησε στην εγκλωβισμό του σε σημείο της Διώρυγας του Σουέζ προκαλώντας «έμφραγμα» στο παγκόσμιο εμπόριο.

Όπως αναφέρει στο CNN Greece o γνωστός μετεωρολόγος,

«Πιστεύω ότι καθοριστικό ρόλο έπαιξε ο συνδυασμός του ύψους του πλοίου (η επιφάνεια του πλοίου συν το εμπόρευμα) και της δύναμης του ανέμου. Γνωρίζουμε ότι το μήκος του πλοίου ήταν περίπου 400 μέτρα. Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι σε τι ύψος ήταν το εμπόρευμα, τα εμπορευματοκιβώτια που υπήρχαν επάνω, δηλαδή πώς διαμορφωνόταν η συνολική επιφάνεια», εκτιμά ο κ. Καντερές. «Δεδομένου ότι την ημέρα του συμβάντος φυσούσαν άνεμοι που, σύμφωνα με εκτιμήσεις, έφταναν τα 85, 90 ίσως και τα 100 χλμ./ώρα, δηλαδή 9 και 10 μποφόρ, δημιουργήθηκαν πολύ μεγάλες πιέσεις σε αυτήν την επιφάνεια του πλοίου, το οποίο ενδεχομένως να ήταν και υπερφορτωμένο, έτσι ώστε να μετακινήσουν το σκάφος αυτό. Πιστεύω ότι πρέπει να μετακινήθηκε προς την κατεύθυνση του ανέμου.

Δεν νομίζω ότι η αμμοθύελλα -όπως εκτιμήθηκε αρχικά- ήταν το καθοριστικό, διότι υπάρχουν ραντάρ. Απλώς, η μεγάλη ένταση των ανέμων και ίσως το στένεμα της συγκεκριμένης περιοχής κανάλισε κατά το κοινώς λεγόμενο περισσότερο τους ανέμους αυτούς, έτσι ώστε να προκύψει αυτό το αποτέλεσμα», υπογραμμίζει. Ο πρώην διευθυντής προγνώσεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας εκτιμά ότι οι Αρχές της Διώρυγας ενδεχομένως θα μπορούσαν να έχουν μεριμνήσει για την αποφυγή του συμβάντος. «Πιστεύω ότι πέραν του γεγονότος αυτού, της πιθανής υπερφόρτωσης, θα πρέπει και οι αρμόδιοι της κρατικής υπηρεσίας της Αιγύπτου να εγκρίνουν στις περιπτώσεις αυτές μια απαγόρευση όπως γίνεται στην Ελλάδα και αλλού έτσι ώστε να αποφευχθούν τέτοια ατυχήματα στο μέλλον». Τα επίσημα αίτια του συμβάντος, την 23η Μαρτίου, δεν έχουν διευκρινιστεί μέχρι και σήμερα.

Αξιωματούχος της Αιγύπτου, ο ναύαρχος Ραμπία αναφέρθηκε σε ενδεχόμενο «ανθρώπινο λάθος» κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε το Σάββατο.

Προηγουμένως, διάφορες πηγές υπεδείκνυαν τους ισχυρούς ανέμους και μια αμμοθύελλα ως τα πιθανά αίτια. Το ενδεχόμενο του ανθρώπινου λάθος δεν μπορεί να το αποκλείσει ούτε ο κύριος Καντερές. «Ίσως και ο καπετάνιος να υπερεκτίμησε τις δυνάμεις του, καθώς ακούγεται ότι ήταν έμπειρος, ωστόσο αυτά είναι λεπτομέρειες. Το βασικό είναι ο συνδυασμός του ύψους του σκάφους (η επιφάνεια του πλοίου συν το εμπόρευμα) και της δύναμης του ανέμου. Και δεδομένου ότι ίσως στο σημείο αυτό στενεύει ακόμη περισσότερο η διώρυγα να υπήρξε ένας συνδυασμός αρνητικών δεδομένων. Η φορά του ανέμου μετακίνησε το ένα κομμάτι δεδομένου ότι έχουμε πολύ μεγάλη αντίσταση και ο άνεμος δεν καταλαβαίνει τίποτα σε τέτοιες περιπτώσεις».

Η μερική αποκόλληση του Ever Given μετά από σχεδόν μία εβδομάδα ακινητοποίησης πραγματοποιήθηκε λίγο πριν τις 6 το πρωί της Δευτέρας, τοπική ώρα και ώρα Ελλάδος. Το γιγαντιαίο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, που έκλεισε τη Διώρυγα του Σουέζ, προκαλώντας ασφυξία στη διεθνή κίνηση των πλοίων, έχει επανέλθει κατά το 80% στη «σωστή κατεύθυνση», διαβεβαίωσε λίγο αργότερα η Αρχή της Διώρυγας σε ανακοίνωσή της.

Η θέση του πλοίου έχει επανέλθει κατά το 80% στη σωστή κατεύθυνση

«Η θέση του πλοίου έχει επανέλθει κατά το 80% στη σωστή κατεύθυνση», εκτίμησε ο Οσάμα Ράμπια, πρόεδρος της Αρχής της Διώρυγας του Σουέζ, προτού προσθέσει ότι η πρύμνη του σκάφος «απομακρύνθηκε κατά 102 μέτρα από την όχθη ενώ απείχε μόλις τέσσερα μέτρα».

Ο ναύαρχος Ράμπια ανακοίνωσε ότι το πλοίο άρχισε «με επιτυχία» να πλέει ξανά. «Οι ελιγμοί ώστε το πλοίο να πλεύσει ξανά θα επαναληφθούν όταν η ροή του νερού θα αυξηθεί εκ νέου, από τις 11:30», διευκρίνισε, εξηγώντας πως το νερό πρέπει να ανέβει σε επαρκές επίπεδο ώστε να «πλεύσει ξανά πλήρως το σκάφος κατά τρόπο ώστε να επανατοποθετηθεί στο μέσον της θαλάσσιας οδού». Χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας της Διώρυγας, ο Αιγύπτιος αξιωματούχος διαβεβαίωσε ότι η ναυσιπλοΐα θα ξαναρχίσει «μετά το τέλος των επιχειρήσεων για να πλεύσει ξανά πλήρως το σκάφος, το οποίο θα κατευθυνθεί κατόπιν προς τη ζώνη αναμονής» ώστε να αποφραχθεί το κανάλι.

Η πρύμη του πλοίου μήκους 400 μέτρων και εκτοπίσματος 220.000 τόνων απομακρύνθηκε από τη δυτική όχθη της Διώρυγας, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στη Διώρυγα, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο αυτόν, «οι ομάδες οι οποίες βρίσκονται επιτόπου προχώρησαν σε τεχνικές επαληθεύσεις και βεβαιώθηκαν ότι η μηχανή του πλοίου λειτουργεί».