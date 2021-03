Μπόρις Τζόνσον – Τζένιφερ Αρκούρι: Πικάντικες αποκαλύψεις για τον παράνομο δεσμό τους

Πικάντικες λεπτομέρειες για τον παράνομο δεσμό της με τον Μπόρις Τζόνσον όταν ήταν ακόμη δήμαρχος του Λονδίνου αποκάλυψε σε συνέντευξή της η Αμερικανίδα επιχειρηματίας Τζένιφερ Aρκούρι. Η 35χρονη είπε ότι βρετανός πρωθυπουργός “δεν μπορούσε να κρατήσει τα χέρια του μακριά” και το ζευγάρι συναντιόταν μία φορά την εβδομάδα στο αποκορύφωμα της φερόμενης σχέσης τους, την οποία ισχυρίζεται ότι διήρκεσε μεταξύ 2012 και 2016. Mιλώντας στην Mirror ανέφερε ότι άρχισαν να βλέπουν ο ένας τον άλλον ενώ ο Τζόνσον υπηρετούσε τη δεύτερη θητεία του ως δήμαρχος του Λονδίνου και ήταν παντρεμένος με την τότε σύζυγό του και δικηγόρο Μαρίνα Γουέλερ, με την οποία έχει αποκτήσει δύο γιους και δύο κόρες.

Είπε ότι είχαν αμοιβαία “φυσική και πνευματική έλξη” και μοιράστηκαν την αγάπη του Σαίξπηρ, ενώ τον αποκαλούσε “Μέγα Αλέξανδρο”. Η επιχειρηματίας του χώρου της τεχνολογίας αποκάλυψε ότι ο Μπόρις Τζόνσον της ζητούσε “άγριες” φωτογραφίες της και η ίδια απαντούσε με “καλλιτεχνικές” γυμνές τόπλες. Σύμφωνα με την ίδια, έκαναν για πρώτη φορά σεξ στο διαμέρισμά της στην Σόρντιτς Χάι Στριτ, σε ένα δωμάτιο όπου είχε εγκαταστήσει η ίδια μπάρα για pole dancing, λίγες ώρες προτού ο πολιτικός παρευρεθεί στην τελετή έναρξης των Παραολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου.

