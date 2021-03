Μίνι μάσκα μύτης – κορονοϊός: Το νέο… όπλο κατά της Covid

Ενώ οι περισσότερες χώρες δίνουν μάχες με την πανδημία του κορονοϊού που δεν λέει να κοπάσει παρά τα αλλεπάλληλα lockdown που διαλύουν την οικονομία, ειδικοί αναζητούν νέους τρόπους προστασίας. Μια εξ’ αυτών είναι η μάσκα για τη μύτη, που αρχικά προκαλεί… γέλιο και θυμίζει κλόουν.

Σύμφωνα με το Reuters, Μεξικανοί ερευνητές δημιούργησαν μία ασυνήθιστη «μίνι μάσκα» που προστατεύει μόνο τη μύτη ώστε να μπορεί κάποιος να απολαμβάνει ένα γεύμα φορώντας ταυτόχρονα και προστατευτική μάσκα. Ο σχεδιασμός προβλέπει να φοριέται κάτω από μία κανονική μάσκα προσώπου, έτσι ώστε να πετυχαίνει μεγαλύτερη προστασία από τον κορονοϊό. Μάλιστα, σε σχετικό βίντεο στο Twitter βλέπουμε πώς ένα ζευγάρι γευματίζει φορώντας τις «μίνι μάσκες μύτης».

Κάποιοι χρήστες του Twitter χαιρέτισαν την ιδέα αυτή, λέγοντας ότι «θα μειώσει τη μετάδοση», ενώ άλλοι αστειεύτηκαν με την ιδιαίτερη εμφάνιση της μάσκας. «Σχεδόν μια νέα εφεύρεση, οι κλόουν τη φορούν εδώ και χρόνια» σχολίασε άλλος χρήστης. Πάντως, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά στους ανθρώπους να φορούν μάσκες που καλύπτουν τη μύτη, το στόμα και το πηγούνι τους για την καλύτερη προστασία από τον ιό.

Researchers in Mexico have designed a 'nose-only mask' that can be worn under a normal face mask pic.twitter.com/gS4t0jHDfw

— Reuters (@Reuters) March 24, 2021