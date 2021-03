Σουέζ πλοίο νέα: Ελπίδες για άμεσο «ξεμπλοκάρισμα» της διώρυγας δίνει η Αίγυπτος

Το φορτηγό πλοίο Ever Given, που έχει προσαράξει, να μπλοκάρει τη διακίνηση εμπορευμάτων αξίας 9,6 δισ. δολαρίων ημερησίως, προκαλώντας ζημιά 400 εκατ. δολαρίων την ώρα στο εμπόριο κατά μήκος της Διώρυγας του Σουέζ, επτά δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) άλλαξαν πορεία, με τρία εξ αυτών να ακολουθούν τη μακρύτερη διαδρομή γύρω από την Αφρική μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας, σύμφωνα με την εταιρεία Kpler.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις αιγυπτιακές αρχές που είναι αρμόδιες για το κανάλι, έχει επιτευχθεί το 87% του στόχου τους, προκειμένου να ξεκολλήσει το σκάφος από την άμμο. Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της αιγυπτιακής «Al Αhram», o επικεφαλής της αιγυπτιακής Αρχής της Διώρυγας του Σουέζ (SCA) Οσάμα Ράμπι, δήλωσε τo πρωί της Παρασκευής ότι οι εργασίες βυθοκόρησης γύρω από το γιγαντιαίο πλοίο εμπορευματοκιβωτίων που έχει ακινητοποιηθεί μπλοκάροντας το πέρασμα της θαλάσσιας οδού, είχαν φθάσει «στο 87% του στόχου».

Από χθες το απόγευμα μέχρι σήμερα, έχουν απομακρυνθεί περίπου 17 χιλιάδες κυβικά μέτρα άμμου από το τόξο του σκάφους, τόνισε. Ο ίδιος εξήγησε ότι οι εργασίες βυθοκόρησης ξεκίνησαν αρχικά σε βάθος μισού μέτρου και ήδη έχουν φθάσει σε βάθος 15 μέτρων. Ο Οσάμα Ράμπι τόνισε επίσης ότι τηρήθηκαν πλήρως τα πρότυπα ασφαλείας πλοήγησης διατηρώντας μια ασφαλή απόσταση από το πλησιέστερο επιτρεπόμενο σημείο προς το πλοίο, το οποίο έχει οριστεί στα 10 μέτρα. «Τα ρυμουλκά “SCA Baraka 1” και “Ezzat Adel” θα συνεχίσουν τις προσπάθειες ρυμούλκησης μετά την ολοκλήρωση του στόχου σε ό,τι αφορά την επιχείρηση βυθοκόρησης», υπογράμμισε.

”Σε 72 ώρες μπορεί να είναι ελεύθερο”

Στο μεταξύ, χθες το απόγευμα, σύμβουλος του Αιγύπτιου προέδρου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι δήλωσε ότι σε 72 ώρες μπορεί να είναι ελεύθερο το πέρασμα στη Διώρυγα του Σουέζ. Ως πρώην επικεφαλής της Αρχής για την Διώρυγα του Σουέζ, ο Μοχάμπ Μάμις υποστηρίζει ότι έχει ήδη δει πολλές επιχειρήσεις διάσωσης.

«Ξέρω κάθε εκατοστό της διώρυγας. Η θαλάσσια οδός θα ανοίξει εντός 48 έως 72 ωρών το πολύ», υποστήριξε. Tην ίδια ώρα, η ιαπωνική εφημερίδα «Nikkei», επικαλούμενη την γιαπωνέζικη πλοιοκτήτρια εταιρεία του Εver Given, Shoei Kisen, γράφει σήμερα ότι το πλοίο Ever Given, μήκους 400 μέτρων, θα μπορούσε να αποκολληθεί ακόμη και «αύριο το βράδυ, ώρα Ιαπωνίας».