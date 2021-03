Μπάιντεν – Μητσοτάκης: “Ο Έλληνας πρωθυπουργός θα έρθει στις ΗΠΑ”

Διαδικτυακή εκδήλωση για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση οργάνωσε ο Λευκός Οίκος, στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 100 μέλη της Ελληνοαμερικανικής κοινότητας. Την εκδήλωση συντόνισε η ελληνικής καταγωγής εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τζεν Ψάκη, με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να απευθύνεται στους ομογενείς, λέγοντας: «βλέπω την οθόνη και βλέπω πολλούς καλούς φίλους». Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στην τηλεφωνική συζήτηση που είχε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι θα έρθει να τον επισκεφτεί στην Ουάσιγκτον όταν θα το επιτρέψει ο κορωνοϊός.

Μάλιστα, δεν έκρυψε την επιθυμία του για την οικοδόμηση μιας ακόμα ισχυρότερης σχέσης για τη προώθηση των κοινών συμφερόντων που έχουν οι ΗΠΑ με την Ελλάδα, σημειώνοντας πως αυτό ήταν το βασικό θέμα που συζήτησε με τον πρωθυπουργό. «Υπό τη κυβέρνηση μου, θα είμαστε όσο πιο κοντά γίνεται. Σας το υπόσχομαι αυτό. Έχω δεσμευτεί να οικοδομήσουμε μια ισχυρότερη εταιρική σχέση από ό,τι ήδη έχουμε και να προωθήσουμε τα κοινά μας συμφέροντα. Αυτό ήταν το βασικό θέμα για το οποίο μιλήσαμε με τον πρωθυπουργό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με τη φράση «δεν το έχω εγκαταλείψει ακόμα», ο Τζο Μπάιντεν έκανε ειδική αναφορά στο Κυπριακό, καθώς υπενθύμισε ότι είχε συνεργαστεί για παρά πολλά χρόνια πάνω στο συγκεκριμένο θέμα με τον γερουσιαστή και στενό του φίλο Πολ Σαρμπάνη. «Ο Πολ με ενέπλεξε όταν προσπαθούσαμε να δούμε πως θα χειριστούμε την Κύπρο εδώ και πολλά χρόνια. Δεν το έχω ακόμα εγκαταλείψει (το Κυπριακό)», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στους Έλληνες ομογενείς. Μεταξύ των παρευρισκόμενων ήταν ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος και οι βουλευτές Ντίνα Τάιτους, Τζον Σαρμπάνης και Γκας Μπιλιράκης, καθώς και ο λομπίστας Μάικ Μάνατος, ο οποίος πήρε ανοιχτή πρόσκληση από τον πρόεδρο για να τον επισκεφτεί, ο πατήρ Αλέξανδρος Καρλούτσος, ο Γιώργος Τσούνης και άλλα εξέχοντα στελέχη της ελληνοαμερικανικής κοινότητας.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν εξέφρασε την λύπη του που δεν κατάφερε να φιλοξενήσει τους ομογενείς στην παραδοσιακή εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο στον Λευκό Οίκο, λέγοντας «σας υπόσχομαι, το επόμενο έτος, με την πανδημία πίσω μας, θα έχουμε μια σημαντική γιορτή».

Την πρώτη τους συνομιλία είχαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Τζο Μπάιντεν, ανήμερα της εθνικής μας επετείου και λίγο μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής. Η συνομιλία διήρκεσε περίπου 30 λεπτά και έγινε, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σε πολύ καλό κλίμα. Σύμφωνα με ανάρτηση του πρωθυπουργού στο twitter, οι δυο τους συνομίλησαν σε εγκάρδιο κλίμα. «Μετά το πέρας των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είχα μία θερμή και εποικοδομητική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο, Τζό Μπάιντεν. Συζητήσαμε εκτενώς τους κοινούς δεσμούς ανάμεσα στα έθνη μας, με αφορμή την 200ή επέτειο από την Ελληνική Επανάσταση, αλλά και τη σημασία της διαρκούς ενίσχυσης της συνεργασίας μας» αναφέρει στο twitter o πρωθυπουργός.

Following the #EUCO, I had a warm and constructive phone call with @POTUS. We discussed at length the common ties between our two nations, on the occasion of the Bicentennial of the Greek Revolution, as well as the importance of the continuous strengthening of our partnership.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 25, 2021