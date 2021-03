Κάρολος – στεφάνι στον Άγνωστο Στρατιώτη: Δάκρυσε στην κατάθεση ο πρίγκιπας

Μια άκρως συγκινητική στιγμή με τον πρίγκιπα Κάρολο, κατέγραψε η κάμερα της δημόσιας τηλεόρασης κατά την τελετή της κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου. ‘Οπως θα δείτε και εσείς στο παρακάτω βίντεο, ο πρίγκιπας Κάρολος “λύγισε” και δάκρυσε κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου της Βρετανίας, εμφανώς επηρεασμένος από το κλίμα των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Δείτε τη στιγμή που δάκρυσε ο πρίγκιπας Κάρολος από το 08:00.

Ο “γαλαζοαίματος” που έχει και ελληνικές ρίζες, έχει εκδηλώσει πολλές φορές την αγάπη του στη χώρα μας, κάτι που έκανε και στο Προεδρικό Μέγαρο την Τετάρτη με τον πιο επίσημο τρόπο. Η τοποθέτησή του στο πλαίσιο των χαιρετισμών κατά το επίσημο δείπνο που παρέθεσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ήταν ιδιαίτερα συγκινητική. Μάλιστα κατά την αντιφώνησή του, αφού κλείνοντας μίλησε στα ελληνικά και μάλιστα αναφώνησε “Ζήτω η Ελλάς”.

“Με αυτό το πνεύμα, αύριο, οι Βρετανοί φίλοι σας θα σταθούμε δίπλα σας για άλλη μια φορά και θα αισθανθούμε μεγάλη υπερηφάνεια με την αφυπνιστική προτροπή του Διονύσιου Σολωμού: Χαίρε, ω χαίρε, ελευθεριά! Ζήτω η Ελλάς!” είπε στα ελληνικά κλείνοντας.

Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου αναφέρθηκε στους ιδιαίτερους δεσμούς, που τον συνδέουν με την Ελλάδα και τους Έλληνες και υπενθύμισε ότι για εκείνον η Ελλάδα έχει ιδιαίτερη θέση στην καρδιά του, καθώς είναι η πατρίδα του παππού του και ο τόπος γέννησης του πατέρα του, πριν από σχεδόν εκατό χρόνια, στην εκατονταετηρίδα της Ελληνικής Επανάστασης.

“Πέρα από οτιδήποτε άλλο, η Ελλάδα είναι στο αίμα μου και πάντα με γοήτευαν ο αρχαίος πολιτισμός και η ιστορία της. Είμαι πολύ τυχερός που έχω επισκεφθεί μερικά από τα πολλά όμορφα και μοναδικά μέρη της Ελλάδας”, είχε πει ο Πρίγκιπας Κάρολος σε μια σπάνια δημόσια έκφραση των συναισθημάτων του για “την πολύ ιδιαίτερη χώρα” που είναι η γενέτειρα του πατέρα του σε συνέντευξή του στην εφημερίδα “Καθημερινή”, παραμονές της 3μερής επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα τον Μάιο του 2018. Ο πρίγκιπας Κάρολος έχει ελληνικές ρίζες από την πλευρά του πατέρα του, δούκα του Εδιμβούργου Φιλίππου, ο οποίος γεννήθηκε στο Μον Ρεπό και αναγκάσθηκε να φύγει από τη χώρα μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή το 1923, μαζί με τον πατέρα του, τον πρίγκιπα Ανδρέα, αποφεύγοντας παρά λίγο την καταδίκη σε θάνατο και την εκτέλεση.

The Prince of Wales speaks about the ties between the UK and Greece during tonight’s Bicentenary Dinner. #RoyalVisitGreece

Read HRH’s speech in full ⤵️https://t.co/wNe4DLlEEk pic.twitter.com/6Yg4mTK7C0

— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) March 24, 2021