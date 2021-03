200 χρόνια 1821: Χρόνια πολλά Ελλάδα, από τον Σασόλι!

Μήνυμα για την επέτειο των 200 ετών από την ελληνική επανάσταση έστειλε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ντάβιντ Σασόλι. «Αύριο γιορτάζουμε 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση και το 2021 σηματοδοτεί επίσης τη συμπλήρωση 40 ετών από την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ. Από τότε βρίσκεται στο επίκεντρο του κοινού μας έργου και μαζί έχουμε διανύσει πολύ δρόμο. Συγχαρητήρια Ελλάδα! Χρονια Πολλά! #25Μαρτίου», έγραψε στο Twitter ο Ντάβιντ Σασόλι.

Σε σύντομη τοποθέτησή του στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ο Ντάβιντ Σασόλι είπε: «Αύριο γιορτάζουμε τη 200ή επέτειο από την έναρξη της ελληνικής επανάστασης για την ανεξαρτησία της Ελλάδας. Οι Ελληνες πολέμησαν για την ελευθερία τους κερδίζοντας μια πανευρωπαϊκή διάσταση και οι αξίες που διαμοιράστηκαν οδήγησαν στην παρέμβαση της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας στον πόλεμο. Η επανάσταση οδήγησε στην εγκαθίδρυση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, το οποίο από τότε έχει διανύσει ένα μακρύ ταξίδι. Συμμετείχε στην ΕΕ το 1981 και από τότε βρίσκεται στην καρδιά του οικοδομήματος».

Tomorrow, we commemorate 200 years since the Greek revolution, and 2021 also marks 40 years since Greece joined the EU.

It has been at the heart of our common project ever since, together we have come a long way.

Congratulations, Greece! Χρόνια Πολλά Ελλάδα! #25Μαρτιου pic.twitter.com/bDoNpWODaV

— David Sassoli (@EP_President) March 24, 2021