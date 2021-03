Ποδόσφαιρο κορονοϊός: Η πρώην σύζυγος του Αρσάβιν στη ΜΕΘ

Δυσάρεστες είναι οι ειδήσεις που έρχονται από το νησί σχετικά με την υγεία της πρώην συζύγου, του πάλαι ποτέ άσου της Άρσεναλ, Αντρέι Αρσάβιν. Συγκεκεριμένα το 38χρονο μοντέλο και δημοσιογράφος είναι διασωληνωμένη στη ΜΕΘ με τεχνητό κώμα εδώ και οκτώ ήμερες σε κρίσιμη κατάσταση λόγω επιπλοκών από τον κορωνοϊό. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, οι πνεύμονες της έχουν καταστραφεί σε ποσοστό 40%, καθώς υπέστη πνευμονία.

Μάλιστα η Αρσάβινα πάσχει από ένα σοβαρό αυτοάνοσο νόσημα που προκαλεί παράλυση στο πρόσωπο και γι’ αυτό προ καιρού είχε εμφανιστεί στο Instagram με γάζες στη μύτη της, τονίζοντας πως δεν πρόκειται για αποτυχημένη πλαστική επέμβαση.

Συν τοις άλλοις το πρώην ζευγάρι βρίσκεται και σε μια έντονη δικαστική διαμάχη, καθώς ο Αρσάβιν, της έχει κάνει έξωση από το σπίτι στο οποίο μένει, το οποίο και διεκδικεί δικαστικά.

Andrei Arshavin’s wife Alisa claimed she was a secret agent as she was kicked off plane for ‘obstructive behaviour’ https://t.co/XbZiAVeMoM pic.twitter.com/j4Zj0O4Vpk

— Football RightNow (@FootyRightNow) January 8, 2018